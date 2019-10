Zware verkeershinder: Beneluxlaan op Hoog Kortrijk dicht voor aanleg dubbelrichtingsfietspad en voetpad Peter Lanssens

11 oktober 2019

07u48 0 Kortrijk Er wordt vanaf maandag 14 oktober zware verkeershinder verwacht op Hoog Kortrijk. Waar de drukke Beneluxlaan nabij verkeerswisselaar het Ei sluit. Om een middenberm door te trekken en een dubbelrichtingsfietspad en voetpad aan te leggen. Een overzicht van wat er te gebeuren staat.

De verbinding tussen de Park & Ride parking in de President Kennedylaan, rechtover de bioscoop Kinepolis, en een wandeldoorsteek naar het bedrijvenpark Beneluxpark in de Beneluxlaan wordt druk gebruikt. De inrichting moet veel veiliger voor voetgangers en fietsers. Het agentschap wegen en verkeer (AWV) laat er daarom een dubbelrichtingsfietspad én voetpad aanleggen. In een eerste fase, van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober, wordt de middenberm in de Beneluxlaan tot aan de wandeldoorsteek naar het Beneluxpark doorgetrokken. Er wordt die week ook een zebrapad aangelegd op de Beneluxlaan, aan de wandeldoorsteek. De Beneluxlaan is tijdens de werken dicht voor gemotoriseerd verkeer. Omrijden doe je via de Kennedylaan en Doorniksesteenweg. Fietsverkeer blijft mogelijk tijdens de eerste fase, in dubbelrichting aan de kant van het Beneluxpark.

Wapenstilstand

Tijdens de tweede fase, van zaterdag 19 oktober tot Wapenstilstand op 11 november, wordt een nieuw dubbelrichtingsfietspad en voetpad aangelegd in de Beneluxlaan. Dan is de Beneluxlaan dicht in de richting van het Ei. Omrijden doe je via de Doorniksesteenweg en Kennedylaan. Fietsers kunnen door.

Rotonde dicht voor fietsers

Tijdens de derde fase, van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 22 november, krijgt de Kennedylaan ter hoogte van de rotonde met de Beneluxlaan en de Park & Ride een dubbelrichtingsfietspad en voetpad. Verkeer blijft mogelijk, maar moet plaatselijk over één rijstrook per rijrichting. Tijdens deze laatste fase is de rotonde van de Benelux- en Kennedylaan wel dicht voor fietsers. Fietsers rijden om via de Beneluxlaan en Doorniksesteenweg.

Afhankelijk van weer

Tot slot: de timingen zijn afhankelijk van weer en onvoorziene omstandigheden en kunnen dus nog verschuiven.