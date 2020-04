Zware klap wordt automobilist (56) uiteindelijk toch fataal VHS

20 april 2020

19u45 6 Kortrijk In het AZ Groeninge is zaterdag Karl Duprez overleden. De man was enkele dagen voordien betrokken bij een In het AZ Groeninge is zaterdag Karl Duprez overleden. De man was enkele dagen voordien betrokken bij een zwaar ongeval op ’t Hoge in Kortrijk.

Het ongeval gebeurde op nauwelijks een paar honderd meter van de plek waar Karl Duprez zijn bedrijf in thermische en akoestische isolatiewerken heeft. De man was er bijzonder erg aan toe en moest worden gereanimeerd. Ondanks de beste zorgen is hij zaterdag in het ziekenhuis overleden. De uitvaartplechtigheid vindt plaats in besloten kring.