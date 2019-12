Zware brand of niet? Drone maakt dispatching snel wijzer Hans Verbeke

23 december 2019

16u02 18

Er wordt al een tijdje mee getest maar vanaf het voorjaar is het zover: dan zet de hulpverleningszone Fluvia een drone in om sneller zicht te krijgen op de ernst van een brand. “Het zal ons toelaten efficiënter en minder risicovol te werken”, zegt zonecommandant Frank Maertens.

Een autonome drone als verkenner. Dat is het opzet van een initiatief dat straks echt operationeel wordt in de hulpverleningszone Fluvia. “We gebruiken technologie om onze werking te optimaliseren”, zegt Frank Maertens. “Op het dak van de kazerne in Kortrijk staat een drone die op elk moment kan ‘uitrukken’. De aansturing gebeurt door een operator vanuit de noodcentrale in Brugge, uiteraard in overleg met ons. De bedoeling is om een noodsituatie - brand, zwaar ongeval,… - sneller te kunnen inschatten dan dat we ter plaatse zijn.”

Het gebruik van de drone komt niet alleen de veiligheid van onze mensen ten goede maar ook het nutteloos inzetten van middelen. Frank Maertens

Ook interessant voor de politie

Volgens Maertens gebeurt het regelmatig dat er eigenlijk teveel hulpverleners uitrukken. “Een melding geeft niet altijd de realiteit weer”, zegt hij. “Soms is die veel minder ernstig dan we verwachten. Camerabeelden die de drone in realtime aanlevert, laten ons toe om in zo’n gevallen terug te schalen, wagens te laten terugkeren, over de radio door te geven dat er geen risico meer moet genomen worden. Dat komt niet alleen de veiligheid van onze mensen ten goede maar ook het nutteloos inzetten van middelen. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. De camerabeelden kunnen ons tonen dat een situatie veel erger is dan gemeld. In dat geval kunnen we sneller opschalen, om meer mensen en middelen ter plaatse te krijgen. De beelden kunnen overigens ook interessant zijn voor de politie.”

Nu al bekroond

De autonome drone als verkenner blijft overigens niet onopgemerkt. Op de jongste uitreiking van de Fire Forum Awards werd het initiatief door de jury bekroond in de categorie ‘Brandbestrijding en interventie bij brand’. Tijdens die uitreiking was er in de categorie ‘Brandveiligheid, sensibilisering en preventie voor de bevolking’ ook een award én de publieksprijs voor Netwerk Brandweer, voor hun project ‘En plots klinkt een rookmelder als muziek in de oren’. De vier West-Vlaamse hulpverleningszones waren initiatiefnemer voor deze campagne, die intussen uitgerold is in heel Vlaanderen.