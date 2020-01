Zussen zetten tattoos van koala en kangoeroe voor Australië: “Dierenleed door branden raakt ons zo diep” Peter Lanssens & Nele Dooms

15 januari 2020

11u30 28 Kortrijk Opmerkelijke actie in Lord Shader Tattoo Studio in de Wijngaardstraat in Kortrijk. Daar werden dinsdag en woensdag tattoos gezet voor Australië, dat zwaar getroffen wordt door bosbranden. De opbrengst gaat naar de WIRES Australian Wildlife Rescue Organisation. Zussen Frauke (25) en Noortje Lecluyse (22) uit Heule gingen alvast op de actie in. Frauke liet een kangoeroe op haar linkerarm zetten, Noortje een koala op haar rechterarm.

“Het is zo erg wat er in Australië aan het gebeuren is”, vertelt Frauke Lecluyse. “Het dierenleed raakt ons enorm, want we zijn allebei grote dierenvrienden. Het is triest dat er zoveel dieren in die bosbranden omkomen. We zouden zo graag naar Australië gaan om er te helpen, maar dat lukt niet. Door deze mooie tattoos te zetten, tonen we toch ons medeleven. We zagen de actie op de Facebookpagina van Lord Shader Tattoo Studio en besloten er op in te gaan. Het geld voor de tattoos gaat rechtstreeks naar WIRES. In ons geval gaat het om 220 euro”, besluit Frauke, die in Home ’t Hoge in Kortrijk werkt.