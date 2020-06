Zussen openen Le Trend in Korte Steenstraat: “In onze damesboetiek vind je unieke merken zoals Neo Noir” Peter Lanssens

06 juni 2020

08u43 0 Kortrijk Nieuw bloed in de Korte Steenstraat in het hart van het winkelwandelgebied in Kortrijk. Waar zussen Eline (24) en Maxine Stove (23) uit Roeselare boetiek Le Trend openden. “We brengen hier uiteenlopende damesmode, van stoer tot romantisch en van minimalistisch tot Bohemian. Le Trend zit in een prachtig pand met karakter, op een toplocatie in het centrum”, vertellen ze.

Eline is van jongs af aan gebeten door de fashion-microbe. Ze zat als kind nog maar net in het lager onderwijs, toen ze voor een schoolopdracht al een modeontwerpster interviewde omdat ze dat later ook wou worden. Haar zus Maxine kreeg de passie voor mode zwaar te pakken toen ze als Erasmus studente in Milaan in Italië verbleef, dé modestad van Europa. De zussen startten eind september 2018 met een webshop en bundelden goed een jaar later de krachten met succesvolle pop-up winkels in de Noord- en later de Ooststraat in het hart van Roeselare.

We zien Le Trend als onze eigen inloopkast, die we nu met de wereld delen. We versterken elkaar als zussen, bij het kiezen van collecties. We delen dezelfde visie over mode. Eline en Maxine Stove

Hun volgende avontuur brengt de zussen naar Kortrijk, waar ze in de Korte Steenstraat tegenover koffie- en eethuis Lord Nelson boetiek Le Trend geopend hebben. “We zaten een koffie te drinken in Lord Nelson, toen we aan de overkant het bordje ‘te huur’ zagen hangen. Het pand sprak ons meteen aan. Het zijn de klanten die onze interesse om ook met een fysieke winkel te beginnen aangewakkerd hebben. Zij gaven ons aan dat ze er wel behoefte aan hebben. De keuze voor Kortrijk is eerder toevallig. Maar we voelen ons uitstekend in deze stad.”

Neo Noir en NA-KD

De bedoeling was om Le Trend al in april te openen. Maar door de coronacrisis moesten de zussen nog even geduld uitoefenen. “Niet leuk, maar we hadden nog onze webshop”, vertellen de zussen. De damesboetiek is nu sinds kort open en gaat al vlot over de tongen in Kortrijk, door de mond-tot-mondreclame. “Le Trend staat dan ook voor unieke en/of bijzondere merken zoals Neo Noir, NA-KD en Maggie Sweet. En we zijn breed toegankelijk, met prijzen van 20 tot 180 euro”, vertellen Maxine en Eline. “Wie naar Le Trend komt, heeft een heel ruime keuze. Want we werken met uiteenlopende stijlen. We zien het als onze eigen inloopkast, die we nu met de wereld delen. We versterken elkaar als zussen, bij het kiezen van collecties. We delen dezelfde visie over mode.”

“De boetiek is coronaproof. We gebruiken en het gelijkvloers en de eerste verdieping. Waar de paskamers zijn. We hebben in Le Trend ruimte genoeg om de social distance te respecteren. Het pand heeft een prima lichtinval. Het interieur is modern, maar heeft ook klassieke kenmerken zoals een tintje barok. Studente interieurarchitectuur Axelle Declercq hielp ons bij het bepalen van het interieur. Zij tekende een geslaagd plan uit. We hopen dat Le Trend, de naam spreekt voor zich, in de smaak zal vallen”, aldus de zussen. Le Trend is wekelijks van maandag tot en met zaterdag open, telkens van 11 tot 18 uur. Le Trend heeft dus ook een webshop: www.le-trend.com.