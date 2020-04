Zussen maken 234 sleutelhangers voor rusthuisbewoners: “Een dikke merci” Peter Lanssens

20 april 2020

06u49 0 Kortrijk Zussen Phebe (16) en Daphny Libbrecht (20) uit Kortrijk hebben 234 sleutelhangers geloomd. Ze zijn een geschenk voor bewoners van woonzorgcentra De Korenbloem in Kortrijk en De Karmel in Waregem. “Een dikke merci aan de twee jongedames, voor deze mooie en zelfgemaakte sleutelhangers”, klinkt het bij WZC De Korenbloem. Of hoe elke spontane actie geluk kan brengen voor bewoners van woonzorgcentra. Die er in lockdown zitten, in deze moeilijke tijden.

“Phebe volgt in normale omstandigheden les in zorgkrachtschool Rhizo. Ze kreeg voor godsdienst de opdracht om zich solidair te tonen, in deze coronatijden”, zegt mama Veronique Messiaen. “Ze besloot om loombandjes te maken. Daphny, die verpleegkunde studeert in de hogeschool Vives en stage en vakantiewerk deed in De Korenbloem, kwam op het idee om meteen voor iedere bewoner van het woonzorgcentrum een sleutelhanger te loomen. Goed voor 186 sleutelhangers, in een paar dagen gemaakt. Ze hebben er ondertussen nog eens 48 geloomd, voor Curando Zuid (De Karmel, red.) in Waregem. De sleutelhangers zijn nu voor alle zekerheid eerst even in quarantaine gezet. Daarna worden ze uitgedeeld aan de rusthuisbewoners”, aldus mama Veronique. Zij is samen met Pedro Bouttens het gezicht van bekend café-brasserie Sint-Amand op Overleie in Kortrijk.