Zussen Daniëlle (23) en Renée (25) vinden na oproep op HLN thuis voor hun papa (59) met jongdementie: “Dankbaar voor de vele reacties” Peter Lanssens

12 december 2019

10u35 26 Kortrijk Zussen Daniëlle (23) en Renée Ravelingeen (25) uit Zwevegem vertelden midden november in onze krant over de moeilijke en lange zoektocht naar een rusthuis voor Donaat (59), hun vader met jongdementie. “We kregen heel veel warme reacties en voorstellen”, vertelt Renée. De oplossing is er. Donaat verblijft nu in het woonzorgcentrum Sint-Amand in Zwevegem. “We zijn opgelucht, al is het nog een beetje zoeken om het papa er zo aangenaam mogelijk te maken”, zegt Renée.

De noodkreet van de zussen viel niet in dovemansoren. Het artikel op hln.be van midden november werd online ruim 20.000 keer gelezen. Veel mensen schrokken zich een hoedje. Want Donaat was in zijn jonge en gezonde jaren een monter en actief man. “De reacties waren heel positief. Veel mensen die Donaat nog van vroeger kennen, beseffen nu de ernst van de situatie”, vertelt Renée. “We kregen voorstellen tot in Menen en de Kortrijkse schepen Philippe De Coene belde ons om te melden dat hij mee naar een oplossing ging zoeken. We zijn daar dankbaar voor. Maar de eerste plaats die vrijkwam, was in woonzorgcentrum Sint-Amand in Zwevegem.”

Statement

Donaat was pas 54 jaar toen hij de diagnose Alzheimer kreeg. “Hoe jonger de patiënt, hoe agressiever de ziekte”, vertelt Renée. “Het ging heel hard en snel. Er moet meer aandacht zijn voor uitzonderlijke gevallen, zoals onze papa. Het is niet normaal en logisch dat het plots een hele lange zoektocht naar een rusthuis wordt, als de dagopvang wegvalt en het besef er nochtans is dat hij dringend professionele hulp nodig heeft. We zijn van mening dat er meer werk gemaakt kan worden van een soort crisisopvang. Maar goed, we hebben ons statement nu wel kunnen maken.”

Juiste prikkels

Het is nog een beetje zoeken in woonzorgcentrum Sint-Amand. Donaat verblijft er al enkele weken. “We willen dat papa er de juiste prikkels krijgt”, zegt Renée. “Want hij zit er vooral tussen oudere mensen. En de activiteiten zijn vooral op die oudere mensen gericht. Ik denk dat onze papa wel ergens beseft dat hij niet meer thuis is, maar hij weet niet waarom. Hij vergeet constant alles. Onze mama Veerle gaat elke dag bij hem op bezoek.”

Rally 6 uren van Kortrijk

Daniëlle en Renée verkopen al weken sleutelhangers en stickers voor de vzw Alzheimer Liga, nu De Warmste Week naar Kortrijk komt. Ze trokken onder meer naar de rally 6 uren van Kortrijk. Want hun vader was jaren geleden rallycopiloot en service-technieker bij onder meer Paul Lietaer en Didier Vanwijnsberghe. Ze namen hun papa eind november zelfs mee naar de rally in Kortrijk. “Hij voelde zich daar gelukkig”, vertelt Renée. “Toen hij die wagens zag en de brullende motoren hoorde, dan zei zijn blik genoeg. Dat was echt een heel mooi moment.”

Dansen in jeugdhuis De Harp

Er volgde nog een zo’n hartverwarmend moment. Een TD op zaterdag 7 december in jeugdhuis De Harp in Zwevegem, ook voor de Alzheimer Liga, was een voltreffer. “Er kwamen driehonderd mensen op af. Het was echt de max, want iedereen amuseerde zich”, vertelt Renée. “Onze papa was er ook daar bij. Hij heeft er gedanst. En hij stond nog eens mee aan de draaitafel (Dj Donaat vormde vroeger met vrienden Studio Brainwash. Ze werden in de jaren 80 veel gevraagd op feestjes, red.). Papa genoot, al kon hij niet beschrijven wat er gebeurde. We nemen hem héél graag mee, al moeten we wel alert zijn. Hij is snel afgeleid en zou dan weglopen.”

Sleutelhangerverkoop

En nog is het niet voorbij. De zussen trekken op zaterdag 14 december naar supermarkt Carrefour in de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve, om er van 14 tot 16 uur hun sleutelhangers en stickers te verkopen. Op zondag 15 december staan ze de hele dag op de Warmste Markt in poortgebouw V-Tex in Kortrijk. “We denken dat al onze acties samen tot maximum 8.000 euro kunnen opbrengen. Hopelijk doet ook de organisatie van de rally 6 uren van Kortrijk nog een duit in het zakje. We trekken tijdens de Warmste Week met onze familie naar het Nelson Mandelaplein in Kortrijk, om er een cheque te overhandigen. Op welke dag, weten we nog niet. We weten ook nog niet of we live op Studio Brussel zullen komen. We willen er in ieder geval zeker een filmpje opnemen.”