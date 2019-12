Zuid-West-Vlaamse ‘metal’-band Divided hoopt op opstap naar meer met finaleplaats Sound Track Christophe Maertens

04 december 2019

21u14 2 Kortrijk In De Zwerver in Leffinge vindt zaterdag de finale plaats van Sound Track, de opvolger van het provinciale muziekconcours Westtalent. Divided, een band met leden uit Kortrijk, Bavikhove, Izegem en Wevelgem, hoopt dat de wedstrijd een opstap naar meer is. “Welk soort muziek we spelen? Oei, het is moeilijk om daar een definitie op te plakken en elk bandlid ziet dat wel een beetje anders.”

Sound Track, een kansenparcours voor nieuw talent, is een organisatie van Poppunt. Poppunt is een vereniging die kansen voor Vlaamse muzikanten wil versterken op allerlei vlak. Samen met verschillende cultuurverenigingen, onder meer Wilde Westen, Trix, De Zwerver, Cactus Muziekcentrum en De Casino, werd de eerste editie van Sound Track op poten gezet, meteen een opvolger van verschillende provinciale pop- en rockconoursen in Vlaanderen en Brussel. Tien muzikale ambassadeurs kozen in totaal 136 groepen of artiesten en daarvan gingen er 46, na een selectiefase, naar zes regionale finales. Een van de West-Vlaamse finalisten is Divided.

Kunstbende

Divided werd in 2012 in het leven geroepen door Jelle Rouquart uit Kortrijk, Peppijn Vandaele uit Izegem en bassist Niels Roelstraete. Die laatste ruimde baan voor Arne Vandewalle. Gitarist Jelle kwam op de tweede deelname van Kunstbende in contact met een oude vriend die bas speelde, Staf Walschap, die de plaats van Arne innam. De zoektocht naar een naam liep ook niet van een leien dakje. “Op een bepaald moment waren we het zo beu. We zaten naar een film te kijken en besloten het volgende woord dat er daarin viel te gebruiken als bandnaam. Het werd dus Divided. Ondertussen hangt er enige symboliek aan onze naam. De wereld is ‘divided’, of verdeeld in het Nederlands, en wij willen met onze muziek alles weer een beetje samen te brengen.”

Extra gitarist

Gedurende twee jaar telde de band drie muzikanten, maar met Torre Maertens uit Wevelgem werd een extra gitarist aangetrokken.

“Ik ben bij de groep gekomen nadat de drie anderen al vaak het commentaar hadden gekregen dat ze nog iets misten in hun sound”, zegt Torre Maertens. “Zelf hadden ze dit gevoel ook. Tijdens de finale van Kunstbende vroegen ze mij of ik het zag zitten hen te vervoegen. Ik vond het sympathieke gasten, dus heb ik maar meteen ja gezegd. Een keuze waarvan ik op dit moment nog geen spijt heb. Het is de max om met de band op een podium te staan en het beste van jezelf te geven. Jezelf helemaal laten meeslepen met de muziek, daar draait het allemaal om voor mij. Het doet natuurlijk dubbel zoveel deugd als je achteraf nog eens goede reacties krijgt van het publiek. We hopen allemaal iets te bereiken met de band, maar over de finale van Sound Track zijn we al zeer tevreden. Hopelijk maken we zoveel mogelijk indruk op het publiek en kunnen we de jury helemaal overdonderen.”

Emotionele stukken

Welk soort muziek Divided speelt? “Oei, het is moeilijk om daar een definitie op te plakken en elk bandlid ziet dat wel een beetje anders”, zegt Jelle. “Ik persoonlijk omschrijf het als harde muziek met een diepe ziel, maar er zitten ook zachte en emotionele stukken tussen.” Om het kind toch een naam te geven: het begon als instrumentale post metal en evolueerde naar ‘spastische sludge metal’.

De groep is met Sound Track niet aan zijn proefstuk toe qua concours. In 2016 wonnen ze de voorronde in Kortrijk van Kunstbende en in dat zelfde jaar haalden ze de 3de plaats bij Kunstbende Nationaal. En ze werden finalist Westtalent 2017.

Videoclip

Dat het de band menens is, blijkt uit het feit dat ze zopas een single met een bijhorende videoclip hebben uitgebracht. Er staan nog een videoclip in de steigers en eventueel een EP of misschien een volledige plaat. “We gaan in ieder geval voor een eerste plaats op Sound Track, wat wellicht een opstap naar meer zou betekenen. Maar als we niet winnen blijven we tevreden dat we mochten deelnemen. We gaan in ieder geval keihard verder.”

Het plan is meer te doen dan alleen muziek. “Elk bandlid is nog met andere zaken bezig, zoals foto en film. Het zou tof zijn mochten we al die zaken kunnen combineren onder onze groepsnaam”, klinkt het nog.

Meer info via www.poppunt.be of via www.leffingeleuren.be