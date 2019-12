Zorgmama verkoopt keramiek potjes voor Downsyndroom Vlaanderen: “Mensen met Down zijn uniek en liefdevol” Peter Lanssens

06 december 2019

09u29 7 Kortrijk Eline Bossuyt (54) uit Heule verkoopt keramiek potjes voor de vereniging Downsyndroom Vlaanderen. Ze toont met haar opmerkelijke actie vooral hoe uniek mensen met Down zijn. “Ik gruwel er van als ik hoor dat het altijd kommer en kwel is”, zegt de zorgmama. “Want dat is het helemaal niet. Kijk maar naar ons zoontje Arnaud, waar we erg veel liefde van krijgen. De band die wij hebben, is zó puur. We kennen elkaar door en door. Ik voel Arnaud perfect aan.”

Arnaud werd twee jaar geleden geboren met het syndroom van Down. “Een totale verrassing, want er was vooraf geen enkele aanwijzing geweest”, vertelt Eline. “De eerste maanden gingen we door een rouwproces. We moesten ons toekomstbeeld laten vallen. We lieten plannen varen om naar het buitenland te verhuizen. Want Arnaud heeft zijn zorg hiér nodig. Zo wacht er hem een operatie in het UZ Antwerpen. Waar hij kunstlenzen zal krijgen om staar aan beide ogen te verhelpen. Arnaud heeft verder heel kwetsbare longen. Ik gaf mijn job bij de sociale organisatie Ubuntu op om me helemaal op Arnaud te kunnen richten. Ik werkte als begeleidster bij Ubuntu nota bene ook met mensen met Down.”

Charmeur

Eline Bossuyt weet dus als geen ander wat mensen met Down te bieden hebben. En dat is héél veel. Ze wil die positiviteit uitstralen naar de buitenwereld. “Arnaud is een charmeur”, vertelt Eline. “Hij is aanhankelijk en lief. Knuffelen, zoentjes geven, met heel zijn gezicht lachen, zo vertederend. Hij brengt veel plezier in ons gezin en onze familie. De band met zijn zus Amélie (5) is zo mooi. Hij tempert zijn eigen enthousiasme om haar te beschermen. Zo wrijft hij altijd voorzichtjes door haar haren. Tuurlijk hebben we soms angst voor de toekomst. Het is onvoorspelbaar, hoe Arnaud zal evolueren. We nemen dag per dag. En zetten alles op alles om hem later te laten doen wat hij graag doet. Zodat hij zijn plekje verwerft in onze maatschappij en vooral gelukkig en gezond is. Mijn man Wouter Vandeputte en ik willen dat Arnaud zo normaal mogelijk leeft. Hij gaat drie dagen per week naar kinderdagverblijf Lilibaert in Kortrijk. En zit twee voormiddagen per week in revalidatiecentrum De Kindervriend in Rollegem. Waar hij logopedie en ergotherapie krijgt en waar er aan zijn psychomotoriek gewerkt wordt. Om zich verstaanbaar te kunnen uitdrukken, volgt hij al vier maanden SMOG. Dat is spreken met ondersteuning van gebaren. Zo kan Arnaud al aangeven als hij wil eten of slapen. En in september 2020 mag hij naar het instapklasje in de vrije basisschool Sint-Katrien in Sente. De school is mee in het verhaal.”

Erkenning

Zorgmama’s Eline Bossuyt en Nathalie Verdonck, die keramiste is, slaan nu de handen in elkaar. Door unieke keramiek potjes te verkopen voor Downsyndroom Vlaanderen. “Ouders van kinderen met Down geven die vereniging zelf vorm, als ervaringsdeskundigen. Ze doen dat vooral met eigen (financiële) middelen”, vertelt Eline. “Ze informeren en adviseren mensen en organiseren gezinsactiviteiten zoals een sinterklaasfeest en paasontbijt. We hebben heel veel aan Downsyndroom Vlaanderen. Want we vinden er erkenning bij elkaar.”

Drie pootjes

Elk duimpotje in klei heeft drie pootjes, een verwijzing naar het extra chromosoom 21 (trisomie 21) bij mensen met Down. Een potje kost 15 euro. “We hopen om er 333 te verkopen, ook weer met een knipoog naar trisomie 21”, vertelt Eline. “Het is alle hens aan dek, want je kan maar twee potjes per uur maken. We krijgen veel hulp van familie, vrienden, buren en mensen die zich spontaan aanmelden. Nathalie Verdonck bakt en glazuurt de potjes.”

Radio Vader en Soul Avenue treden op

De keramiek potjes worden op zaterdag 7 december van 10 tot 19 uur in het winkelcentrum Ring Shopping verkocht, nabij de winkel Casa. Wie vandaag vrijdag tijd heeft, kan vanavond om 20 uur een concert van Radio Vader en Soul Avenue meepikken in café De Heerlijkheid in de Zeger van Heulestraat in Heule. De inkom is 5 euro. Ook de opbrengst van het concert gaat naar Downsyndroom Vlaanderen. Een vrije bijdrage doen is mogelijk op het rekeningnummer BE59 1030 6372 4826. Meer info op de Facebookpagina Arts For Arrows: klik hier.