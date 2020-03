Zorggroep Heilig Hart wil eenzaamheid doorbreken: “Stuur massaal verjaardagskaartjes naar onze bewoners” Peter Lanssens

24 maart 2020

16u59 0 Kortrijk De zorggroep Heilig Hart in Kortrijk vraagt om in deze eenzame coronatijden verjaardagskaartjes naar de bewoners te sturen. Zo veel mogelijk. Knutselwerkjes en kleine attenties zijn ook welkom.

“Verjaardagen gaan vaak gepaard met gelukwensen, een feestje en een stukje taart, meestal in familiaal gezelschap”, zegt animatieverantwoordelijke Frederik Vlaminck. “Dat is momenteel helaas onmogelijk. Als jullie allemaal kaartjes sturen, zal dat zeker helpen om onze dertig jarige bewoners in de maand april toch nog een bijzondere dag te bezorgen. We hopen dat veel mensen met hen meeleven. Zo kregen we dinsdagochtend ook het bezoek van een sympathieke passant, buiten. Die onze medewerkers en bewoners op een bijzondere manier een hart onder de riem stak”, aldus Frederik Vlaminck. De man met hoed, strikje en pancarte is Patrick Demuynck. De Wevelgemnaar is aan een toer van rusthuizen en ziekenhuizen bezig. Om een lach te brengen, in deze moeilijke tijden. Zo passeerde hij in Kortrijk bijvoorbeeld ook al aan het ziekenhuis AZ Groeninge.

De jarigen

Wie zin heeft om een kaartje of attentie te sturen, dit zijn de jarigen in april in Heilig Hart: Johan, M. Henriëtte, René en Irena op 2 april, Rik en Christiane op 5 april, Marcella op 7 april, Hendrik op 8 april, Gaby en Betsy op 9 april, Etiënne en Gilbert op 10 april, Agnes P op 11 april, Eric op 12 april, Camiel en Rosa op 14 april, Frida op 15 april, Solange en Christiane op 17 april, Raf op 19 april, Paula op 20 april, Maria op 21 april, Suzanne en M. Claire op 23 april en Agnes W op 28 april. Schrijven naar Frederik Vlaminck, Heilig Hart, Budastraat 30 in 8500 Kortrijk.