Zorgcentra Zuid-West-Vlaanderen verlengen bezoekverbod tot minstens 3 mei



Alexander Haezebrouck

16 april 2020

17u27 1 Kortrijk In de verschillende publieke en private woonzorgcentra en centra voor personen met een handicap in de regio Kortrijk, Menen en Waregem blijft het bezoekverbod gelden tot minstens 3 mei. Dat werd vandaag beslist op een bijzonder overleg via de regionale welzijnsorganisatie W13.

Het onbegrip was sinds gisteravond groot toen de Nationale Veiligheidsraad besliste om opnieuw bezoek toe te laten in woonzorgcentra en centra voor personen met een handicap. In Kortrijk werd al snel gereageerd dat het daarvoor veel te vroeg was. Ook burgemeester Eddy Lust van Menen vond de maatregel erg ongelukkig. Vlaams Minister voor Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gaf vandaag al mee dat het bezoek nog niet wordt toegelaten, tot nader order. Vandaag werd een bijzonder overleg georganiseerd via de regionale welzijnsorganisatie W13. Zij hebben beslist dat het bezoekverbod in onze regio blijft gelden en dat minstens tot 3 mei. “Hoogbejaarden en kwetsbare mensen vormen de grootste risicogroep voor het coronavirus”, zegt voorzitter van W13 Philippe De Coene. “Het bezoekverbod in onze rusthuizen is dan ook een logische maatregel. Enkel in geval van palliatieve en terminale fase kan men bezoek toelaten mits het naleven van strenge veiligheidsvoorschriften. Bovendien vragen de centra ook duidelijkheid over de testen. Vorige week al werd door federale en Vlaamse overheid aangekondigd dat alle personeelsleden en bewoners van de instellingen zouden getest worden. Maar in vele centra zijn er nog geen testen aangekomen en waar ze wel zijn aangekomen, zijn er ofwel te veel ofwel te weinig testen.”

Dit zijn de deelnemende zorgcentra in Zuid West-Vlaanderen:

Kortrijk

WZC Sint-Jozef, WZC Ter Melle, WZC De Zon, WZC Biezenheem, WZC De Weister , De Hoge Kouter, Woonzorggroep GVO, WZCSt Vincentius, De Kindervriend , WZC De Pottelberg , WZC Sint-Carolus, WZC Rustenhove, Zonnebloem (Kortrijk).

Waregem

WZC Acropolys, WZC De Karmel, WZC Marialove, Ten Anker

Menen

WZC Huize Ter Walle, WZC Fievez-Beyens, WZC De Pelikaan, Manoir Fleuri, WZC Groenhof, Hortensia, Marie-Astrid, WZC De Zilvervogel

Wevelgem

WZC Het Gulle Heem, WZC St Camillus, WZC Elckerlyk

Kuurne

WZC H. Familie

Anzegem

WZC Ter Berk

Harelbeke

WZC De Vlinder, WZC Ceder aan de Leie

Wielsbeke

WZC Ter Lembeek

Avelgem

WZC Ter Meersch

Zwevegem

Groep Ubuntux8K