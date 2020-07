Zorg Kortrijk wapent zich met negenpuntenplan tegen tweede coronagolf: “Er komt een strategische stock aan beschermingsmateriaal” Peter Lanssens

02 juli 2020

16u00 0 Kortrijk Zorg Kortrijk, waaronder vijf woonzorgcentra vallen, wapent zich met een negenpuntenplan tegen een tweede coronagolf. “We hopen vanzelfsprekend dat die nieuwe golf er niet komt. Maar het virus is niet uit het land. We hebben veel geleerd de voorbije maanden. Dat vormt de basis voor ons plan”, vertelt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a). We stellen het plan aan u voor.

*De Covid-19-afdeling in woonzorgcentrum Sint-Jozef sluit binnenkort. Maar de afdeling blijft standby en kan op elk moment heropend worden om geen tijd te verliezen bij nieuwe besmettingen.

*De Covid-19-afdeling heropent vanaf twee vastgestelde besmettingen in de WZC’s van Zorg Kortrijk samen. Bewoners worden enkel na een negatieve test weer uit de Covid-19-afdeling ontslagen. En niet al na veertien dagen, zoals de hogere overheid adviseert.

*Er wordt in overleg met het personeel een ploeg gevormd die de afdeling meteen kan bemannen indien nodig.

*Het personeel wordt permanent opgeleid rond sanitaire voorschriften.

*Er komt een strategische stock aan beschermingsmateriaal zoals mondkapjes, handschoenen, schorten, face-shields en testen. Er is op elk moment een voorraad voor minstens negentig dagen.

*Er is psychologische bijstand voor personeel en bewoners.

*De teams worden versterkt bij uitval door ziekte of door opname van verlof.

*Als er één bewoner besmet is, worden ook alle bewoners en personeelsleden van die afdeling meteen getest.

*Bij vermoeden van een besmetting, kan er bij die bewoner geen wandel- of kamerbezoek meer zijn en start een procedure met testen en het inschakelen van artsen om verdere besmetting tegen te gaan. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de familie.

Zorg Kortrijk omvat de woonzorgcentra Sint-Jozef in Kortrijk, Biezenheem in Bissegem, De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem en Ter Melle in Heule. Alle woonzorgcentra zijn intussen vrij van besmettingen. Vier resterende bewoners van de Covid-19-afdeling in Sint-Jozef kunnen terug naar hun kamer, na een negatieve test. Eén bewoner, die van het ziekenhuis AZ Groeninge overkwam, blijft - veiligheid boven alles - nog even in isolatie.

Ook belangrijk: vanaf maandag 6 juli kan je tijdens de week weer zonder reservatie op bezoek komen in een woonzorgcentrum, telkens tussen 10 en 17 uur. Tijdens het weekend moet je wel nog reserveren, om organisatorische redenen. De coronamaatregelen moeten àltijd gevolgd worden. Draag een chirurgisch mondmasker in het woonzorgcentrum en breng dat zelf mee. Elke bezoeker die zich aanmeldt, tekent een verklaring op eed dat hij of zij niet besmet is met Covid-19, geen mogelijke symptomen vertoont en niet in contact kwam met een vermoedelijk besmette persoon. Er mogen maximum twee bezoekers op de kamer.