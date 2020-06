Zorg Kortrijk laat in woonzorgcentra bezoek op kamer weer toe Peter Lanssens

17 juni 2020

08u52 0 Kortrijk Er is vanaf donderdag 18 juni weer bezoek op kamer mogelijk in woonzorgcentra Sint-Jozef, Biezenheem, De Weister, De Zon en Ter Melle. Zorg Kortrijk laat het onder strikte veiligheidsvoorschriften toe. Bezoek kan enkel op afspraak. Bezoekers tekenen vooraf een verklaring op eer. Waarin ze verklaren in de voorbije twee weken geen positieve Covid-19 test te hebben afgelegd, geen symptomen vertoonden en geen contact hadden met een besmet persoon. Een bezoek op kamer beperkt zich voorlopig nog tot één persoon en duur maximum een uur.

Bezoekers verklaren verder in kennis te zijn gesteld van alle hygiënische maatregelen. Ze brengen zelf een mondmasker mee en gebruiken dat tijdens de volledige duur van het bezoek. Voor het bezoek wordt de temperatuur van de bezoeker gemeten. Wie koorts heeft, moet meteen vertrekken. In de kamer moet anderhalve meter afstand bewaard worden. “We laten bewoners waar mogelijk ook terug van de buitenwereld proeven. Ze kunnen op wandel met de familie of met ons zorgpersoneel”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (sp.a).

“We laten ook onze rolstoelfietsen en riksja’s weer uitrukken. Zodat bewoners mooie locaties in de stad kunnen opzoeken. We blijven wel altijd en overal voorzichtig. Het coronavirus is niet weg. Eén besmetting kan ernstige gevolgen hebben voor een afdeling of woonzorgcentrum. We rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin”, aldus Philippe De Coene. Er worden nog vrijwilligers gezocht om de riksja’s te besturen: tel. 056/24.42.00.