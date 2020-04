Zorg in Kortrijk test babbelbus en tuintenten uit om bezoek in woonzorgcentra mogelijk te maken LSI

28 april 2020

16u47

Bron: LSI 9 Kortrijk Om bezoek bij woonzorgcentra in Kortrijk mogelijk te maken, start Zorg Kortrijk met een babbelbus en tuintenten als proefprojecten. Biezenheem en Ter Melle zijn eerst aan de beurt. Uit de testresultaten van het voltallig bewoners- en personeelsbestand blijkt ondertussen 97,2% in de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk negatief. Drie van de vijf centra zijn virusvrij. Er overleed jammer genoeg wel een zevende bewoner.

In de woonzorgcentra De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem, Ter Melle in Heule en Sint-Jozef in Kortrijk verblijven 456 bewoners. 16 vaste bewoners en 3 bewoners die vanuit AZ Groeninge zijn doorverwezen, testten positief. Goed voor 3,5%. Alle besmette bewoners verblijven op de cohortafdeling van Sint-Jozef, waar ook de overgrote meerderheid van de besmettingen zijn vastgesteld. In Biezenheem testte één bewoner positief. Van de 426 medewerkers testten 9 positief, goed voor 2,1%. Maandagochtend overleed wel een zevende bewoner op de cohortafdeling, een 92-jarige man die al voor de coronacrisis met ernstige gezondheidsproblemen kampte.

Babbelbus

In een poging om de isolatie van de bewoners en hun familie te doorbreken, start Zorg Kortrijk met twee proefprojecten. “Naar het voorbeeld van Brasschaat starten we met een proefproject waarbij een bus wordt ingericht als babbelbus”, legt schepen van zorg Philippe De Coene uit. “Het gaat om een bus met lift waar men de bewoners met behulp van een rolstoel gemakkelijk binnen kan laten. De bezoeker komt er in via een zijdeur. Bewoners en bezoekers worden van elkaar gescheiden door een wand van plexiglas. Na elk bezoek en op het einde van de dag wordt het busje volledig ontsmet.” De babbelbus zal woensdag voor het eerst getest worden aan woonzorgcentrum Ter Melle.

Tenten in de tuin

In de tuin van Biezenheem wordt een opstelling met tenten in de tuin uitgetest, met een zone voor bezoekers en een zone voor bewoners. Beide projecten hebben het voordeel dat bezoekers het woonzorgcentrum niet zelf hoeven te betreden. Tussen 29 april en 8 mei zullen alle bewoners en medewerkers van Zorg Kortrijk in het kader van de testcampagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid nogmaals getest worden. De eerst testcampagne gebeurde op eigen initiatief van Zorg Kortrijk.