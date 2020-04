Zoon blijft aangehouden in onderzoek naar moord op ‘dokter Frans’ (90), huismeid hoorde beneden luide discussie en lawaai Alexander Haezebrouck

10 april 2020

12u14 2 Kortrijk De 56-jarige zoon van dokter op rust Frans Debaillie (90), die vorig weekend dood werd aangetroffen op de trappen van zijn kasteel in Kortrijk, blijft aangehouden. De tweede verdachte, een 56-jarige vrouw, hoorde beneden een luide discussie. “Ze heeft niets gezien, maar hoorde wat lawaai en geruzie”, zegt haar advocaat Koen Bentein.

Tom ‘Spier’ Debaillie (56), een voormalig kampioen bodybuilden, blijft ontkennen dat hij zijn vader iets heeft aangedaan. “Hij heeft zijn vader rond 2 uur ’s nachts gevonden en sloeg alarm”, zegt zijn advocaat Jonathan Huysentruyt. “Tom woonde sinds drie jaar weer in het kasteel van zijn vader in Hoog Mosscher in Kortrijk. Daar werkte hij als butler voor zijn vader. Hij voerde allerlei klusjes uit en voerde hem dagelijks naar het rusthuis waar de vriendin van zijn vader verbleef.”

Gezelschapsdame

Frans leefde op de gelijkvloerse verdieping, Tom op de eerste verdieping. Sinds enkele maanden nam Tom een kennis in huis, een 56-jarige vrouw en een ex-lief van Tom. Sonja B. en Tom Debaillie leerden elkaar kennen in het Antwerpse prostitutie- en uitgaansmilieu. “Die relatie stond nu op een laag pitje, maar ze verbleef sinds enkele maanden wel bij hem als poetsvrouw en gezelschapsdame”, zegt haar advocaat Koen Bentein. “Ze deed dat alleen voor hem, niet voor zijn vader. Op het moment van de feiten bevond zij zich op de eerste verdieping. Ze heeft dus niets gezien, maar ze hoorde wel wat lawaai en geruzie. Dat die discussie luid was, kan ook te maken hebben met het feit dat de vader hardhorig was. Pas toen de zoon haar naar beneden had geroepen, heeft ze de vader buiten aan de trappen zien liggen in een grote plas bloed. Ze heeft meteen aangemaand de hulpdiensten te bellen, wat ook gebeurd is.”

De advocaat van Sonja B. vroeg de voorlopige invrijheidstelling. De raadkamer moet zich daar nog over buigen.

Zwaar crimineel verleden

Frans Debaillie (90) was een gerespecteerde dokter in Kortrijk en omstreken en was erg welstellend. Ook zijn echtgenote, die in 2011 overleed, kwam uit een welstellende familie. De arts had drie dochters en een zoon. Die laatste heeft een zwaar crimineel verleden. Enkele jaren geleden sloeg hij een jongeman bijna dood, die bijna een maand in coma lag. Een vriend van die jongeman sloeg hij een gebroken kaak. Hij heeft ook al agenten bedreigd met een spade. Naar verluidt aasde Tom op de erfenis van het kasteel in Kortrijk en nam hij zijn vader ook mee naar de notaris om dat te regelen. Frans zou schrik gehad hebben van zijn eigen zoon en zou ook eerder al slagen gekregen hebben.

Lees ook: De levenswandel van Tom ‘Spier’ Debaillie (56): opgegroeid in een welstellend gezin, maar nu verdacht van betrokkenheid bij gewelddadige dood van zijn vader (90) (+)