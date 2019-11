Zone 30 breidt uit met 54 straten in Groot-Kortrijk, want zo is kans op ongevallen pak kleiner Peter Lanssens

13 november 2019

16u26 16 Kortrijk De zone 30 breidt met 54 straten uit in Groot-Kortrijk. Het gaat om woongebieden, voornamelijk in Marke en Heule. Dit betekent dat in totaal 79 procent van de 1.212 straten in Groot-Kortrijk straks ofwel deels ofwel volledig tot de zone 30 zullen behoren. De uitbreiding van de snelheidsbeperking wordt na goedkeuring door de gemeenteraad in januari en februari 2020 uitgevoerd. Alle bewoners in de nieuwe zones 30 krijgen een brief met alle informatie.

De uitbreiding van de zone 30 verhoogt ook in de resterende woon- en verblijfsgebieden de verkeersveiligheid en leefbaarheid. “Er is in een zone 30 minder kans op een ongeval”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “En indien er toch een ongeval plaatsvindt, zijn er minder (zware) letsels. Zo daalt de kans op overlijden na een aanrijding met 45 procent wanneer een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur toegestaan wordt, in vergelijking met wanneer er 50 kilometer per uur mag gereden worden. Ook voor de bewoners is de maatregel van belang. In een zone 30 is er minder lawaai van gemotoriseerde voertuigen en krijg je een kalmere omgeving. In het huidige mobiliteitsplan staat dat alle verblijfsgebieden het zone 30-statuut dienen te krijgen. Met deze beslissing geven we daar nu gevolg aan”, aldus Weydts.

Welke straten?

In Heule komt er een zone 30 in de Roeselaarsestraat (na heraanleg), Steenstraat (na heraanleg tussen de R8 en de Mellestraat) (na heraanleg), de Peperstraat (tussen Kortrijksestraat en Goethalslaan en tussen Goethalslaan en nr 166a), de St. Godelievestraat, de Stijn Streuvelslaan, de Stadelaan en de J. Vandervaetstraat. In Marke gaat het over de Aardweg, Leieweg, Hermelijnstraat, Koedreef, Kokuitplein, M. Vandewielestraat, Hemelrijkstraat, Debrabanderestraat, P. Vandeghinstestraat, Vagevuurstraat, Halewainstraat, Pater Omer Devosstraat, Moteweg, Kleine Pontestraat, Kalvariestraat, Keizerstraat, Kardinaalstraat, Watervalstraat, Beginnestraat, Klarenhoek, Keiweg, Hector Casteleinstraat, Rode Dreef, Baron J. De Bethunelaan, Van Belleghemdreef, Preshoekstraat (deel tussen Vagevuurstraat en rotonde Gladiatorenstraat), Broeders Van Dalestraat, A. Vesaliusstraat, Poortersstraat, Groeningebosstraat, Mgr. Callewaertstraat, Lindestuk, Pastoor Slossestraat, K. Plantijnstraat, G. Mercatorstraat, Priester Socquetstraat, Gymnasiastraat, Apollostraat, Zeusstraat, Spartacusstraat, Diagorastraat, Olympiadeplein, Gladiatorenstraat, Arenastraat, Oude Bergstraat en Wolverijdreef. In Bissegem gaat het over de Kruiskouter. In Aalbeke wordt de Steertstraat zone 30. En in Kortrijk komen er nieuwe zones 30 in de St. Denijseweg (zuidelijk deel) en in de Wandelingstraat (tussen Veemarkt en Pluimstraat).