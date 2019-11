Zone 30 breidt niet met 54, maar met 55 straten uit in Groot-Kortrijk: “We nemen ook Koninklijkestraat mee” Peter Lanssens

18 november 2019

07u16 0 Kortrijk De zone 30 breidt niet met 54, maar met 55 straten uit in Groot-Kortrijk. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) meldt dat ook de Koninklijkestraat in Kooigem mee opgenomen wordt als zone 30. Omdat de bewoners het er vragen.

Een kleine week geleden raakte bekend dat de zone 30 in Groot-Kortrijk tegen februari 2020 met 54 straten uitbreidt, vooral in Heule en Marke. In Kooigem, kleinste deelgemeente van Kortrijk, voelden sommige bewoners zich gepasseerd. “De Koninklijke- en Kooigemsestraat vanaf de Kazernestraat zijn volgens de stad Kortrijk geen woongebied. Nochtans wonen er veel mensen”, stelde buurtbewoner Dirk Devoldere op Facebook. “De eigenlijke dorpskern van Kooigem is al zone 30”, reageert schepen Weydts. “De Koninklijke- en Kooigemsestraat zitten daar niet bij omdat zij als lokale verbindingsweg gecategoriseerd zijn. Er kunnen of mogen daar dagelijks tot 10.000 voertuigen passeren. Het is de hoogste verkeerscategorie voor gemeentewegen. Je kan de Koninklijkestraat met andere verbindingswegen zoals de Bellegemsetraat in Bellegem en Aalbeeksestraat in Rollegem vergelijken. In zo’n straten voer je in principe geen zone 30 in. Maar… omwille van de smalle straat, de vele huizen, het dorpskarakter en omdat de bewoners het vragen, nemen we de Koninklijkestraat tóch mee in de zone 30 op”, aldus schepen Axel Weydts. De Kooigemsestraat krijgt geen maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.