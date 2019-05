Zomerspeelplein in Rollegem opent, andere deelgemeenten volgen Peter Lanssens

28 mei 2019

16u55 0 Kortrijk Het zomerspeelplein op de Grote Markt in Kortrijk verspreidt zich als geliefd concept naar de deelgemeenten. Een westerndorp, dat vorige zomer op de Grote Markt stond, staat nu aan de kerk in Rollegem. Niet enkel voor het festival Lux komend weekend, maar als zomerspeelplein.

Het kwam er niet zonder inspraak. Organisatoren van evenementen op de plaats in Rollegem en de gemeenschapsraad zijn eerst bevraagd over het voorstel en de locatie. “We zetten zo een volgende stap richting ‘Kortrijk Kinderrijk’”, zegt sp.a-schepen van Kinderen en Jongeren Bert Herrewyn. Het zomerspeelplein is ingericht door de vzw Jongerenatelier, kost 4.000 euro en blijft tot 15 oktober. Alle materialen zijn gerecupereerd, met uitzondering van een nieuwe zandtafel.

Experiment

Het Rollegemse zomerspeelplein dient als experiment voor een verdere uitbreiding naar andere deelgemeenten. Jeugdcentrum Tranzit werkt een plan van aanpak uit door per deelgemeente de beste locatie, partners en formule om te spelen te zoeken. De plannen voor de andere zomerspeelpleinen in de deelgemeenten Bellegem, Aalbeke, Kooigem, Marke, Bissegem en Heule worden tegen eind 2019 uitgewerkt. Welke deelgemeente eerst aan bod zal komen na Rollegem, is voor later.

Het zomerspeelplein maakt ook deel uit van een onderzoek naar inclusief spelen, in samenwerking met Multifunctioneel Centrum De Kindervriend uit Rollegem. Het onderzoek loopt tot 2020. En voor alle duidelijkheid: het jaarlijkse zomerspeelplein op de Grote Markt in Kortrijk blijft uiteraard. Het volgende laat nog even op zich wachten. Die opening is op 7 juni gepland. Wat het thema wordt, zal later bekendgemaakt worden.