Zomerinbrekers riskeren tot drie jaar cel Alexander Haezebrouck

19 februari 2020

16u43 0 Kortrijk Twee inbrekers die afgelopen zomer op 8 augustus door de politie klem gereden werden aan het Olympiadeplein in Marke riskeren elk twee en drie jaar cel. Daarmee kwam een einde aan een inbrakenplaag van maar liefst 21 feiten in Marke, Kortrijk en Lendelede in amper één week tijd.

De twee beklaagden, die verblijven in een Romakamp in Roubaix, werden omstreeks 10.00 uur opgemerkt door een politiepatrouille. Net op dat moment wilden ze een woning binnen dringen maar sloegen bij het zien van de politie op de vlucht. Dankzij ANPR-camera’s in de buurt kon de politie snel weten langs waar ze vluchtten. Ze slaagden er uiteindelijk in de inbrekers klem te rijden en te arresteren. Beiden zitten tot op vandaag in de gevangenis. De politie was extra waakzaam in Marke omdat er een inbrakenplaag aan de gang was. “Uit onderzoek bleek dat hun auto telkens kort voor en na de feiten gezien was op de camerabeelden op de E17”, zei de procureur. “Tussen 29 juli en 8 augustus sloegen ze maar liefst 21 keer toe, met verdeeld succes. Ze gingen vooral op zoek naar juwelen.” De inbrekers waren wel zo slim om hun gsm niet mee te nemen en hun gps niet in te stellen. Daar knelt net het schoentje volgens hun advocaat Filip De Reuse. “Er is geen enkel bewijs dat zij twee telkens die inbraken hebben gepleegd. Die auto was inderdaad van hem maar ook anderen van het Romakamp reden geregeld met die auto. De persoonsbeschrijvingen van getuigen kloppen totaal niet. Er zijn ook geen schoenafdrukken, DNA-sporen of vingerafdrukken te vinden van hen.” Beklaagde Aleksandar M. betuigde zijn spijt tegenover de rechter. “Het was de eerste keer dat ik ging inbreken, mijn kindje moest geopereerd worden maar wij hebben daar geen geld voor.” Zijn kompaan stond op 8 augustus op de uitkijk en zegt dat hij pas de dag ervoor was gearriveerd in het Romakamp. “Het is nogal gemakkelijk om enkel de feiten op heterdaad te bekennen en de rest niet”, pleitte advocaat Tim De Vogelaere die enkele slachtoffers verdedigt. “De persoon die op de uitkijk stond, verklaarde trouwens dat het eerste beklaagde was die hem meteen na zijn aankomst in het kamp zei dat ze moesten praten als hij geld wou verdienen. Kort daarna zei hij hem dat ze gingen inbreken. Hij wist heel goed waar hij moest zijn in Kortrijk.” Aleksandar M. riskeert een gevangenisstraf van drie jaar, Mario R. die op de uitkijk stond een gevangenisstraf van twee jaar. Vonnis op vier maart.