Zomercarnaval krijgt af te rekenen met regenbuien Christophe Maertens

18 augustus 2019

12u07 0 Kortrijk Een lekker weertje was het niet, maar dat weerhield honderden enthousiastelingen er zaterdag niet van om een kijkje te komen nemen naar het zomercarnaval in Kortrijk.

De verwachte 5.000 mensen kwamen er zaterdag niet afgezakt naar het Schouwburgplein in Kortrijk voor het zomercarnaval. Daarvoor was het weer niet te goed, integendeel, een paar keer kregen de deelnemers en toeschouwers een bui over zich heen. De organisatoren hadden er nochtans alles aan gedaan om er een geslaagde editie van te maken. Het slechte weer weerhield de exotische dansers er niet van hun ding te doen. Ook toeschouwers lieten zich niet afschrikken en namen deel aan gratis salsalessen. ’s Avonds liep het Schouwbrugplein dan wel vol, enkele gekende dj’s zetten met hun Midden-Amerikaanse beats het plein in de ‘zon’.