Zomercarnaval groeit: sinds lang weer (mini)parade en als het weer meezit mogelijk tot 5.000 toeschouwers Peter Lanssens

14 augustus 2019

10u49 6 Kortrijk Het zomercarnaval stak in 2018 dankzij een nieuw team van jonge organisatoren weer de kop op na een onderbreking van drie jaar en was met drieduizend toeschouwers een succes. Op zaterdag 17 augustus worden voor de tweede editie vijfduizend bezoekers verwacht. Er is meer geld in de kwaliteit van groepen geïnvesteerd en er is voor het eerst sinds vier jaar weer een (mini)parade, met dank aan de steun van enkele horecazaken.

Kortrijk Congé op een tropische manier afsluiten doe je op het enige echte zomercarnaval in ons land. Rio aan de Leie op zaterdag 17 augustus steekt in vergelijking met vorig jaar nog een tandje bij wat de spektakelwaarde en de inkleding op het Schouwburgplein betreft. “Zo zetten we bijvoorbeeld extra veel palmbomen”, zeggen mede-organisatoren Jurgen Masquelin en Ben Holvoet.

Groeien

Verwacht je aan veel vertier met onder andere gratis salsalessen van Boubacar Dramé, de beste latin dj’s, binnen- en buitenlandse dansgroepen, exotische animatie voor jong en oud, foodstands en nog meer. Kortom: fiesta! Alleen het weer kan nog spelbreker zijn. De organisatoren prevelen schietgebedjes om hen te behoeden van regen. Hopen mag, want het regende nog nooit op het zomercarnaval. Het artistiek budget is in vergelijking met 2018 minstens met de helft gestegen dankzij de barinkomsten van vorig jaar en meer sponsoring. “Het totaalbedrag? Laat ons zeggen dat al ons zakgeld er ook in zit”, glimlacht Ben Holvoet. “We groeien langzaam.”

Horecazaken steunen

Het zomercarnaval krijgt voor het eerst een extra financieel duwtje van vijf horecazaken: brasserie Falstaff en de Cubaanse cocktail- en loungebar La Bodeguita del Medio in de Stationsstraat en cafés Den Bras, De Geverfde Vogel en Café 56 in de Reynaertstraat. Als dank pakken de organisatoren uit met een (mini)parade langs die horecazaken. Nemen deel aan die (mini)parade: de danseressen en muzikanten van de bekende Rotterdamse groep La Differencia, de Braziliaanse danseressen van Furtacor Brasil en de muzikale paradegroep Iconic Brass Band. De parade start om 15 uur op het Schouwburgplein en gaat via de Reynaertstraat, Stationsplein, Stationsstraat en Havermarkt het blokje om naar het Schouwburgplein. Dezelfde groepen treden ook om 14 en 17 uur op het Schouwburgplein op. Het zomercarnaval moet verder vooral een swingend festival zijn.

KD Soundsystem

De Kortrijkse dj Mr. Fishdick brengt wereldmuziek vanaf 13 uur. De twee dj’s en de mc van Bomb-A-Sound draaien met vinyl platen de beste reggae, dancehall en ska vanaf 15 uur. Ook niet te missen is Raggamuffin Whiteman vanaf 17 uur. De bekende dj won al wedstrijden in Jamaica en speelt in heel Europa op festivals. Een andere topper is Rakka vanaf 20 uur. Hij draaide op het enige latin podium op Tomorrowland en is Belgisch ambassadeur van soca, een muziekgenre uit Trinidad. D-one, een van de bekendste namen op vlak van Caribische muziek, treedt op om 21.30 uur. Hij draait ook op het grootste zomercarnaval van de wereld, in Notting Hill in Londen. En dan is er nog de headliner KD Soundsystem om 23.30 uur. De vijfkoppige band met dj’s, zangers en danseressen brengt live de beste Afro-Caribische beats.

Gratis toegang, pintje kost 2 euro

Het gratis zomercarnaval wordt in goeie banen geleid door honderd vrijwilligers. “Ze steken er veel tijd in om er een volks festival van te maken”, zeggen de organisatoren. “Het geeft hen voldoening, om het zomercarnaval te zien groeien.” Een pintje kost twee euro op het Schouwburgplein. Er komen meer vips zaterdag: honderd nu in vergelijking met veertig vorig jaar. Het kindvriendelijke zomercarnaval voorziet ook een springkasteel en ballonanimatie. Hoofdsponsors van het zomercarnaval zijn Fintro-adviesbureau Stroo & Partners van Bert Vanderbeke, Barra Events, stad Kortrijk, Promanys interieurinrichting, hogeschool Vives en de Cubaanse bar La Bodeguita del Medio. De laatste (weer)updates volgen doe je op de Facebookpagina Zomercarnaval Kortrijk 2019.