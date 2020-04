Zomerbraderie geannuleerd, ook geen zomermarktjes in Kortrijk Peter Lanssens

16 april 2020

10u36 9 Kortrijk De zomerbraderie in het centrum van Kortrijk, van 19 tot en met 21 juni, is geannuleerd. Ook de zomermarktjes in juli en augustus, in de schaduw van de Sint-Maartenskerk, zijn geannuleerd. Om de coronamaatregelen na te kunnen leven.

De zomerbraderie overeind houden eind juni is onbegonnen werk in coronatijden. “We spreken hier over een driedaagse met gemiddeld zo’n 25.000 tot 30.000 bezoekers per dag. Die meestal dicht op elkaar staan. We kunnen niet anders dan annuleren”, is schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) duidelijk. Ook de zomermarktjes op het Vandaleplein, het Sint-Maartenskerkhofplein en het Overbekeplein zijn geschrapt. Die data lagen vast op donderdagen 2 en 9 juli en 20 en 27 augustus. “Bij mooi weer heb je op onze zomermarktjes al snel 2.500 tot 3.000 bezoekers”, zegt organisator Philippe Devos. “We kunnen dat niet maken, want de ruimte is beperkt op de pleintjes. Het is jammer, maar annuleren is de enige correcte beslissing.”

Eerder vandaag raakte bekend dat ook Kortrijk Drumt op zaterdag 20 juni geannuleerd is.