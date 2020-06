Zomerbar Summer Vibes opent begin juli in De Blauwe Hoeve: “Ozark Henry, Admiral Freebee en Novastar komen optreden” Peter Lanssens

24 juni 2020

10u37 0 Kortrijk De prachtige tuin van De Blauwe Hoeve in Kortrijk is vanaf vrijdag 3 juli het decor voor zomerbar Summer Vibes. De zomerbar is een initiatief van horecacatering outré uit Ronse. “Er zijn al enkele optredens gepland, zoals van Ozark Henry en Admiral Freebee”, zegt Marc Van Houtte van outré.

De historische hoeve palend aan park De Blauwe Poort in de Doorniksesteenweg 15 krijgt weer een zomerbar. Enkel buiten en met een nieuw concept. “Ons terras van 400 vierkante meter zal voor iedereen toegankelijk zijn”, zegt Marc Van Houtte. “Er is elk weekend kinderanimatie. En er zijn workshops met Circus De Sven uit Kortrijk.”

Summer Vibes is elke dag open, bij mooi weer telkens van 11.30 tot 1 uur. Er komen foodtrucks, waar heerlijke gerechtjes worden klaargemaakt. Er zal een trendy Airstream caravan staan, van waaruit drankjes geserveerd worden. Er zijn straffe optredens gepland. Singer-songwriter Joost Zweegers alias Novastar komt op zondag 23 augustus optreden. Piet Goddaer alias Ozark Henry en de Antwerpse artiest Tom Van Laere alias Admiral Freebee komen ook. “Met toppianist en -componist Jef Neve onderhandelen we momenteel nog”, zegt Marc Van Houtte. “Meer details en exacte data volgen. We gaan alle opgelegde maatregelen volgen. Het wordt coronaproof.”

De nationale feestdag zal in Summer Vibes niet onopgemerkt voorbij gaan, met op 21 juli een Fête des Belges. “We kleden de locatie op een gepaste manier aan. Staan al zeker op het menu op 21 juli: mosselen en stoofvlees met frietjes”, zegt Marc Van Houtte. “Ook gepland: enkele barbecues met Big Green Egg buitenkooktoestellen en Ofyr vuurschalen. We halen de sfeer van Le Méditerranée in Zuid-Frankrijk naar onze zomerbar.”

“We hebben ook aandacht voor showcooking. Zo mag een Spaanse toets met een heerlijke paella zeker niet ontbreken. We staan verder open voor dag- en avondactiviteiten. En we gaan contact opnemen met lokale boetieks. Voor wie bijvoorbeeld een zomerse collectie of badpakken bij ons wil komen showen. We gaan in dat kader voor een presentatie à la Saint-Tropez. Waarbij de mannequins tussen de tafels door flaneren, waar de bezoekers van onze zomerbar op dat moment iets eten en drinken.”

Meer updates volgen op de Facebookpagina van De Blauwe Hoeve: klik hier.