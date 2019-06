Zomerbar De Kerpel opent in historische hoeve: “Idyllisch zicht op de Leie” Peter Lanssens

13 juni 2019

18u26 8 Kortrijk Hoeve De Kerpel, naast taverne-feestzaal Het Bijenhof op Moravie in Bissegem, is omgevormd tot een authentieke zomerbar. Die het karakter van én de natuurlijke omgeving én de hoeve weerspiegelt. “Je zit in een rustiek en tegelijk modern kader en hebt hier bovendien een idyllisch zicht op de Leie”, zegt uitbater Nicolas Debaveye (33).

Nicolas Debaveye kocht de hoeve in 2011 van zijn grootvader Joseph Gheysens. Je kan in de zomerbar genieten van een leuke namiddag of gezellige avond met familie, vrienden of kennissen. Er zijn naast heerlijke drankjes en tapas ook lekkere pannenkoeken en ijsjes verkrijgbaar. Wie te voet of met de fiets op het jaagpad langs de Leie naar Bissegem komt, kan via een doorsteek makkelijk de zomerbar bereiken.

Al zes zomerbars in Kortrijk

Wie met de wagen komt, parkeert best op voorziene plaatsen op de parking van Imker Bijenhof. Meer info, ook over de openingsuren, staat op de Facebookpagina van Hoeve De Kerpel. Kortrijk heeft nu zes zomerbars. Die zijn Nuba-R aan de Ronde van Vlaanderenbrug, Azuro op de Pottelberg, Amorse aan de Collegebrug, Tropical boven restaurant Beudaert op het Sint-Maartenskerkhofplein, Botaniek in een hoeve op het bedrijvenpark Evolis en Hoeve De Kerpel langs de Leie in Bissegem. Nog deze maand komen daar ook nog Moyar in studentencafé ’t Kanon aan het gelijknamige kruispunt en De Blauwe Hoeve aan park De Blauwe Poort in Kortrijk bij. Keuze zat.