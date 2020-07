Zomerbar De Blauwe Hoeve geopend Peter Lanssens

03 juli 2020

15u25 0 Kortrijk Summer Vibes beleven? Dan kan nu ook in zomerbar De Blauwe Hoeve, een initiatief van horecacatering outré uit Ronse. De zomerbar is in de tuin van de historische hoeve ingericht, palend aan park De Blauwe Poort in de Doorniksesteenweg 15.

De zomerbar met ook (kinder)animatie is vanaf vrijdag 3 juli elke dag open, bij mooi weer telkens van 11.30 tot 1 uur. Er zijn vier foodtrucks. En er is een Airstreamcaravan, van waaruit drankjes geserveerd worden. Er zijn verder optredens op komst. Singer-songwriter Joost Zweegers alias Novastar komt op zondag 23 augustus optreden. Piet Goddaer alias Ozark Henry en de Antwerpse artiest Tom Van Laere alias Admiral Freebee komen ook. Meer info over de concerten en hoe je moet reserveren komt binnenkort op de Facebook- en Instagrampagina van De Blauwe Hoeve. Verder voorzien: mosselen of stoofvlees met frietjes op de nationale feestdag op 21 juli, enkele barbecues, showcooking, modeshows enzovoort. Hou de sociale media de komende weken dus in de gaten.