Zomerbar Botaniek uit startblokken Peter Lanssens

12 juni 2020

15u07 16 Kortrijk Niet enkel zomerbars Niet enkel zomerbars Azuro en Nuba-R starten in Kortrijk. Ook Botaniek, genesteld in de prachtige omgeving van hoeve Goed te Cattebeke op het bedrijvenpark Evolis, opent vanaf vrijdag 12 juni de deuren. Dat laat het organiserend team van horecazaken Vesper en Vagant op de Facebookpagina van zomerbar Botaniek weten.

Botaniek is een rustige zomerbar, in een prachtig stukje groen, waar perfect coronaproof gewerkt kan worden. Wie zin heeft in een goeie portie zomerse gezelligheid, is er op vrijdag 12 juni vanaf 16 uur welkom. Botaniek is er op zaterdag 13 en zondag 14 juni vanaf 14 uur. En vanaf volgende week kan er ook weer geluncht worden vanaf 11.30 uur. Meer info op de Facebookpagina: klik hier. Tot slot: ook Amorse op Buda Beach is ondertussen open. Die zomerbar in de voet van de Collegebrug aan de Ijzerkaai wordt als vaste horecazaak aanzien.