Zomerbar Azuro op Pottelberg geopend: “Niveau van Cannes en Las Vegas” Peter Lanssens

25 mei 2019

09u24 0 Kortrijk Azuro heeft de deuren geopend tussen Basic-Fit en Crombé 5.0 Wijnen, op de hoek van de Doenaertstraat en Dumolinlaan. Het niveau in de zomerbar met een maximumcapaciteit van 450 bezoekers is zonder overdrijven erg hoogstaand.

Het doet wat denken aan een zomerse versie van de Kortrijkse winterbar Sibäria, die veel lof kreeg. Logisch, want dezelfde ondernemers baten Azuro uit: Dieter De Clercq (31), Mathieu Clarysse (22) en Kelly Libaers (21). Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester-Open Vld) was onder de indruk op de officiële opening donderdagavond. Niet enkel over Azuro, maar over alle zomerbars in Kortrijk. “Laat ons toe om even op te scheppen”, vertelde hij. “Zo’n mooi aanbod zomerbars vind je enkel in Kortrijk. Je moet al naar Cannes of Las Vegas gaan om hetzelfde niveau te vinden”, aldus Van Quickenborne. De tropische trekpleister Azuro heeft centraal een waterpartij (zwemmen kan niet), groen met (palm)bomen en bamboe en boomschors, knusse zithoekjes, een parket- én zandzone,... Om ook gezinnen aan te spreken, is er een speelzone van 200 m², met onder meer een zandbak. “En belangrijk, we hebben een deels overdekte zone, handig ook om te schuilen als het toch eens regent”, zegt Dieter De Clercq. Azuro is op weekdagen open vanaf 13 uur en in het weekend vanaf 11 uur. De sluitingsuren zijn tijdens de week en op zondag tot middernacht (muziek altijd uit om 23 uur) en op vrijdag, zaterdag, feestdagen en de periode van Kortrijk Congé tot 2 uur (muziek altijd uit om 1 uur).