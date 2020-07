Zolderbrand maakt huis van gezin onbewoonbaar: “De rookmelders deden het niet” Hans Verbeke

30 juli 2020

06u30 0 Kortrijk Een gezin met twee tienerkinderen is woensdagavond laat het slachtoffer geworden van een woningbrand in Bissegem. “De boiler in de badkamer stonk, niet normaal”, zegt zoon Filip Van Iseghem die net een bad nam toen de brand werd ontdekt. “Gelukkig konden we allemaal ontkomen want de rookmelders deden het niet, eigendaardig genoeg.” De brand richtte zware schade aan. Het huis is onbewoonbaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de Remi Vermandelestraat in Bissegem, een zijstraat van de Driekerkenstraat, woont achter één van de gevels van de rijwoningen het gezin van Filip Van Iseghem (80), met vrouw Lisette Tangou (48) en hun twee zonen Filip (16) en Emiel (10). De oudste zoon nam ’s avonds een bad maar de jongeman maakte zich zorgen. “Ik rook een verbrande geur die van de boiler leek te komen. Daarom vertrouwde ik het zaakje niet. Toen mijn moeder ook nog eens ongerust naar de badkamer kwam omdat ze beneden een indringende rookgeur had waargenomen, beseften we dat er iets aan de hand was.”

Uitbreiding vermeden

De jongeman sloeg een handdoek om zijn middel en liep naar de zolder. “Daar zag ik allemaal rook en dus besloot ik niet binnen te gaan.” Mama Lisette en Filip alarmeerden bliksemsnel vader Pierre en broer Emiel, die beiden in hun bed lagen. “Samen konden we zonder problemen ontkomen maar tijd om ons kleren aan te trekken, was er niet. Het was wel vreemd. We hebben boven enkele rookmelders hangen maar die deden het niet.” De familie moest machteloos toezien hoe weinig later al de vlammen aan de voorzijde van de woning door het dak sloegen. Gelukkig was de brandweer snel ter plaatse. De blussers konden vermijden dat de brand uitbreidde naar de aanpalende woningen, als is er daar ook beperkte schade.

Blauwe zwaailichten

Eén van die woningen wordt bewoond door een jong koppel dat net voordien was thuisgekomen. “Langer dan een minuut zal het niet geweest zijn, na onze thuiskomst maar plots werd er aangebeld”, zegt de bewoner. “Ik snapte niet waarom er blauwe zwaailichten te zien waren in onze straat. Tot iemand van de politie me zei dat we als de bliksem naar buiten moesten omdat er brand was bij de buren. Wij hadden nochtans niks opgemerkt toen we net voordien waren thuisgekomen.

Ander onderkomen

Het gezin Van Iseghem kreeg woensdagavond veel steun van omwonenden. Voorlopig kunnen ze niet meer in hun geteisterde woning terecht, er wordt gezocht naar een tijdelijk ander onderkomen. Om heropflakkering te vermijden, haalde de brandweer vrijwel alle isolatie weg van de zolder waar het zwaar heeft gebrand. Tijdens de interventie was de Remi Vermandelestraat lange tijd voor alle verkeer afgesloten.