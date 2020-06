Zoeken naar een tafeltje op terrasjes in de stad Joyce Mesdag

20 juni 2020

18u25 0 Kortrijk Het was zoeken naar een vrij tafeltje vandaag op de vele terrasjes in de stad Kortrijk.

Op de Grote Markt bijvoorbeeld, waar Joachim Delvaux en Stephanie Fernandez van Café Leffe zoals de andere cafés in de rij hun terras flink mochten uitbreiden. “Op die manier hebben we evenveel plaatsen als normaal. Heel blij zijn we daarmee, want zo maakt het de coronacrisis iets dragelijker. Mensen zijn ook wel blij dat ze meer plaats hebben, merken we. Met het speelpleintje hier vlakbij is dit echt the place to be.” Ook bij Viva Sara is het terras flink uitgebreid qua oppervlakte. “Wij zijn hier vaste klanten”, zeggen Blanche Derdeyn en Adrien Snauwaert uit Marke en Nadia Eggermont en Romain Maes uit Heule. “We hebben het echt wel gemist om hier tijdens de lockdown niet naartoe te kunnen komen. Het is echt wel genieten nu.”