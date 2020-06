Zo groot is passie van uitbaatster nieuw ijssalon Glacies op Plein in Kortrijk: “Ze noemden me als kind al ‘crèmeke’” Peter Lanssens

16 juni 2020

07u50 130 Kortrijk Het centrum van Kortrijk is een ijssalon rijker, nu op het Plein 22-23 Glacies de deuren geopend heeft. De zaak is gespecialiseerd in ambachtelijk en dagvers bereid ijs. Zaakvoerster Machteld Maes (49) heeft een héél grote liefde voor haar product. “Ze noemden me als kind al ‘crèmeke’. Omdat ik altijd met een ijsje rondliep. Ik kon geen ijskar zien passeren of ik moest een ijsje hebben”, glimlacht de Kortrijkzane.

Wie zin heeft in een heerlijk ijsje, kan in Kortrijk voortaan ook in Glacies terecht, in het pand waar vroeger stempels Vandommele zat. “Een prima locatie, aan de in- en uitvalsweg Plein en aan stadspark ’t Plein”, vertelt Machteld Maes. “Ik droom er al lang van om een eigen zaak te beginnen. Het zette me aan het denken. Omdat ik al van kleins af aan gek ben op ijsjes, was de keuze snel gemaakt.”

Smeuïg

Machteld Maes, echtgenote van Jan Janart van het Kortrijks bedrijf Renofacad, bereidde zich grondig voor. “Ik volgde een opleiding bij ijsmachineproducent Carpigiani en bezocht begin maart Sigep. Dat is al jaren het grootste ijsevenement van de wereld, in Rimini in Italië, waar ik de keuze maakte voor een ijsvitrine met pozzetti’s. Dat zijn met glycol gekoelde ingewerkte potten om ambachtelijk schepijs leuk te presenteren, op een constante temperatuur van min 14 graden. Dat is de beste temperatuur om het ijs romig en smeuïg te serveren. We werken met een open keuken, zodat de klanten zien hoe we het ambachtelijk en dagvers schepijs bereiden.”

Diervriendelijk

De ijsrecepturen in Glacies worden gekozen in samenspraak met ijsconsultant Didier Van Hoof van de professionele ijsbereider Cowi, die al meer dan dertig jaar in het vak zit. “We presenteren zestien smaken, waaronder telkens ook een smaak van de maand en een yoghurtijsje”, zegt Machteld Maes. “We hebben verder vijf sorbets. Sorbet is ook geschikt voor mensen met een lactose-intolerantie. De sorbetijsjes smaken trouwens alsof het gewone roomijsjes zijn, zo lekker zijn ze. Ik gebruik verse melk van de Hollebeekhoeve in Kruibeke, om het schepijs te maken, omdat de koetjes er altijd met respect behandeld worden. Ik vind dat belangrijk, als dierenvriend. Ik werk verder met composteerbare ijslepeltjes omdat ik milieubewust ben.”

Instagrammable wall

De bedoeling was om het hippe en sfeervolle Glacies, met bijvoorbeeld ook een ‘Instagrammable wall’ voor de jeugd, in april te openen. De opening schoof door de lockdown naar juni op. Glacies opende afgelopen weekend. Het geloof in de zaak kreeg geen deuk, door de coronacrisis. “We bieden topproducten aan, terwijl ijsjes laagdrempelig zijn. Een ijsje eten hoort er gewoon bij, zeker voor wie met kinderen op stap is”, vertelt Machteld Maes. “Het is de bedoeling om ons in de toekomst verder te onderscheiden, door later ook op zelfgemaakte ijstaarten en frisco’s in te zetten. We bereiden dat nu voor. We kregen tijdens de lockdown alle steun van leveranciers. Ik wil ze bedanken. Het zijn ECD Machinery, Willy Vanilli Concepts en Leman Cake Decorations.”

Wittechocoladeijs

Wie naar Glacies gaat, kiest tussen volgende smaken: citroen, framboos, chocolade, passievrucht, aardbei, mango, karamel, stracciatella, praliné, pistache, vanille, frozen, banaan, mokka en yoghurtijs. De smaak van de maand juni is wittechocoladeijs met abrikoos. Glacies is van woensdag tot en met zaterdag open van 12 tot 18 uur en op zondag van 14 tot 18 uur. Wie komend weekend op zaterdag 20 of zondag 21 juni het artikel over Glacies in Het Laatste Nieuws of op www.hln.be/in-de-buurt/kortrijk toont, krijgt een gratis bol ijs per persoon. Meer info over het ijssalon staat op www.glacies.be of op de Facebookpagina Glacies.