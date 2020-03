Zin in ambiance thuis? 13-jarige dj draait straks live plaatjes op Facebook Peter Lanssens

22 maart 2020

14u25 11 Kortrijk Zin om in coronatijden eens goed uit de bol te gaan thuis? Stem dan vandaag om 17 uur op het Facebookprofiel van Hayden Syx (13) af en zet de luidsprekers aan. De jongen uit Marke, alias dj 69, brengt er minstens een half uur bekende hits, om af te sluiten met You’ll Never Walk Alone.

“Ik draai alle soorten muziek, elke generatie zal aan zijn trekken komen”, zegt Hayden Syx. Voor wie plaatjes draaien een passie is. “Ik hou al van jongs af aan van muziek en volgde twee jaar geleden lessen om dj te worden, in wijkcentrum ’t Cirkant in Marke. Mijn Facebookprofiel staat openbaar. Dus wie wil meegenieten, is welkom om 17 uur. Ideaal om de verveling te doorbreken en een beetje ambiance in de keet te brengen. Ik zal ook het venster van mijn kamer openzetten, zodat andere inwoners van de straat hier kunnen meegenieten, thuis. We wonen in de Monseigneur Callewaertstraat in Marke. En als de interesse groot genoeg is, komt er zeker een vervolg.”