Ziekenhuizen wapenen zich tegen coronavirus, maar stellen ook gerust: “Néé, Chinees eten is geen risico” Affiches sensibiliseren patiënten, ook duidelijke richtlijnen vastgelegd Peter Lanssens & Charlotte Degezelle

30 januari 2020

14u10 28 Kortrijk De ziekenhuizen in onze regio nemen voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Er is nog niemand besmet in ons land, maar de ziekenhuizen willen klaar zijn voor als het toch gebeurt. “Al onze artsen zijn extra waakzaam. Maar op zich is er geen reden tot paniek. We willen enkel op alles voorbereid zijn”, zegt ziekenhuishygiëniste Heidi Bruyneel, werkzaam in AZ Groeninge in Kortrijk.

In het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk zijn nog maar pas affiches verspreid in de spoed en in de diensten longziekten (pneumologie) en kindergeneeskunde (poli). Daar staan instructies op. “Wie koorts heeft en de laatste veertien dagen in China was, is een verdacht geval. Het kan op corona wijzen. Wie in die situatie is, moet zich meteen melden. We willen patiënten met de affiches extra sensibiliseren”, legt Heidi Bruyneel uit. Ook wie een nauw contact had met een in een laboratorium bevestigd geval van corona in de veertien dagen voor het begin van griepsymptomen, zit zeker in de gevarenzone.

Mensen die koorts hebben of hoesten, moeten zich niet in paniek naar ziekenhuizen reppen uit vrees besmet te zijn met het coronavirus. Zo kregen we bijvoorbeeld al vragen van mensen die bij de Chinees ging eten en de dag nadien plots koorts krijgen. Nu is het risico groter dat je een gewone griep opgelopen hebt, dan het coronavirus. Microbiologe Roos Desmedt

Chinees eten

Wat voor alle duidelijkheid nog niét het geval is in ons land. “We volgen de situatie van dag tot dag”, zegt microbiologe Roos Desmedt van het ziekenhuis AZ Delta in Menen, waar er ook affiches uithangen. “Er is momenteel nog veel onbekend over het virus. Hopelijk kan men het in China momenteel goed bestuderen. Op basis van wat er ontdekt wordt, kunnen de richtlijnen snel veranderen. Mensen die koorts hebben of hoesten, moeten zich niet in paniek en massaal naar ziekenhuizen reppen uit vrees besmet te zijn met het coronavirus. Zo kregen we bijvoorbeeld al vragen van mensen die bij de Chinees gingen eten en de dag nadien plots koorts kregen. Nu is het risico groter dat je een gewone griep opgelopen hebt, dan het coronavirus”, benadrukt Roos Desmedt.

Ultrafiltrerend masker

In de ziekenhuizen zijn er duidelijke richtlijnen bepaald voor als er toch iemand opduikt die mogelijk met corona besmet is. “Zo’n patiënt krijgt meteen een ‘FFP2-masker’ op. Dat is een masker dat heel fijne deeltjes tegenhoudt, waar mogelijk ook het virus op zit”, legt Heidi Bruyneel uit. “Zo’n patiënt wordt daarna meteen naar een isolatiebox geleid. Ook ons verzorgend personeel zet dan meteen zo’n FFFP2-masker op. Ze doen ook een schort en handschoenen aan en zetten een spatbril op. Zo’n plastieken bril voorkomt dat als een patiënt hoest, er virusdeeltjes in het oogslijmvlies terechtkomen”, aldus Heidi Bruyneel. “We nemen daarna ook zo snel mogelijk contact op met de provinciale of regionale arts infectieziektebestrijding”, vertelt Roos Desmedt. “Daarna volgen er dan verdere instructies over de aanpak.”

Opduiken

Alle artsen zijn extra alert. “Dat is vooral zo op de spoeddienst en in de diensten longziekten en kindergeneeskunde. Want het is daar dat mensen die mogelijk besmet zijn met corona het eerst kunnen opduiken”, zegt Heidi Bruyneel. “Het is vooral belangrijk dat wie recent in China was, daar altijd bij stil staat, en meteen een ziekenhuis verwittigt, als er iets niet klopt.”