Ziekenhuizen maken werk van afbouw corona-afdelingen: “Maar zeker nog geen vreugdedansjes” LSI

21 april 2020

17u00

Bron: LSI 10 Kortrijk Ziekenhuizen in de Leiestreek bouwen stilletjes hun capaciteit voor de opvang en behandeling van patiënten met het coronavirus af. Dat kan omdat hun aantal stabiliseert of daalt. Bij AZ Delta in Roeselare maakt men ook werk van de heropstart van de noodzakelijke consultaties en ingrepen. Bij AZ Groeninge in Kortrijk houdt men die boot nog wat af. “We doen zeker nog geen vreugdedansjes”, waarschuwt Stefaan Lammertyn van AZ Groeninge.

In AZ Delta in Roeselare, Menen en Torhout liggen op vandaag nog zo’n 108 patiënten die besmet zijn met het coronavirus, de meesten in Roeselare. De in- en uitstroom houden elkaar de laatste dagen in evenwicht waardoor dat aantal vrij stabiel blijft. Zestien patiënten worden nog op intensieve zorgen behandeld. De opgebouwde capaciteit lijkt voorlopig ruim voldoende waardoor al werk kan gemaakt worden van een voorzichtige afbouw. “In de campus in de Wilgenstraat is er één afdeling voor mogelijk besmette patiënten en één afdeling voor besmette patiënten gesloten”, verduidelijkt directeur verpleegkundige en paramedische zorg Jan Hebbrecht.

Ontsmet

“Daar blijven wel nog altijd 1 pre-cohorte en 3 cohorte afdelingen behouden. Er liggen ook nog 16 patiënten op intensieve zorgen. Ook op de campus Westlaan blijven voorlopig 2 Covid-19 afdelingen. In Menen blijft de situatie voorlopig ook onveranderd. In Torhout is één afdeling gesloten, van 3 naar 2 dus. In Menen verblijven nog 21 coronapatiënten, in Torhout 11. Er liggen in Torhout geen coronapatiënten meer op intensieve zorgen.” De afdelingen die gesloten worden, worden opnieuw heringericht en ontsmet en blijven 72 uren patiëntenvrij om absoluut zeker te zijn dat ze virusvrij zijn.

Bij AZ Groeninge in Kortrijk is 1 van de 5 corona-afdelingen voorlopig gesloten. “Maar die kan elk moment opnieuw heropenen”, is Stefaan Lammertyn voorzichtig. “We willen voorzien zijn op het onvoorziene. Dankzij onze goede planning en anticiperende houding is de capaciteit, ook op intensieve zorgen, voorlopig altijd ruim voldoende gebleken. Ook het aantal besmettingen bij onze eigen medewerkers is binnen de perken gebleven. Nu zetten we ook in op psychologische begeleiding van onze medewerkers.”

De omschakeling naar nieuwe consultaties en operaties wil AZ Groeninge stap per stap doen. “We hopen dat de overheid daarin het voortouw neemt en het officiële signaal geeft”, aldus nog Stefaan. “Dat zal met social distancing moeten, volgens een strak tijdschema, achter schermen, in hoeverre kan je zwaar belaste medewerkers al meteen opnieuw inschakelen, is er nog vrees bij de patiënten om naar een ziekenhuis af te zakken,…

Consultaties

Bij AZ Delta in Roeselare zijn de eerste consultaties voor dringende ingrepen dinsdag met mondjesmaat heropgestart. De patiënten met een afspraak worden in het onthaal opgevangen, moeten handen ontsmetten, krijgen een mondmasker en worden de temperatuur gemeten. Is alles ok, dan mogen ze naar één van de zes consultatieruimtes. Lukt dit alles veilig voor patiënt, medewerkers én artsen kan er volgende week ook in Menen en Torhout met consultaties gestart worden. Dringende ingrepen in Roeselare zouden in 3 operatiezalen kunnen.