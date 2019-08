Ziekenhuispersoneel bootst iconische Abbey Road Beatles foto na Peter Lanssens

08 augustus 2019

09u15 18 Kortrijk Het is op donderdag 8 augustus precies 50 jaar geleden dat de iconische foto voor de hoes van het Beatles-Album Abbey Road werd gemaakt. Fotograaf Iain Macmillan kiekte op 8 augustus 1969 The Beatles, terwijl ze op Abbey Road in Londen over een zebrapad liepen. Collega’s van het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk kwamen op het idee om de foto na te bootsen in de half verzonken parkeerhaven aan de Marionetten.

Waar je rode zebrapaden of ‘voetostrades’ hebt. Die mensen naar een galerij leiden, richting ziekenhuis. Er werd op kleine details gelet. Zo zie je dat woordvoerder Stef Lammertyn (tweede van links) op blote voeten loopt, net zoals Paul McCartney in 1969 deed. En hoofdapotheker Katy Verhelle (rechts) is in het wit gekleed, net zoals John Lennon in 1969. We zien verder op de foto zorgmanager Lode Pottie (Ringo Starr in 1969) en (links) manager kwaliteit en innovatie Dave Allegaert (George Harrison in 1969). “En ja, de parking is veilig”, knipoogt woordvoerder Stef Lammertyn nog. Metalen steunen stutten de parking van AZ Groeninge al enkele maanden, wegens scheurtjes en waterinsijpeling. Maar er is geen enkel gevaar.