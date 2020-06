Ziekenhuis AZ Groeninge versoepelt bezoekregeling Peter Lanssens

07u29 0 Kortrijk De bezoekregeling in het ziekenhuis AZ Groeninge op Hoog Kortrijk versoepelt vanaf deze week. Een patiënt die voor langere duur opgenomen is, kan een persoon als partner in zorg aanduiden, die elke dag maximum een uur op bezoek mag komen.

Een partner in zorg is een meerderjarige mantelzorger, partner, beste vriend, ouder of voogd. Bij kinderen tot 15 jaar staan beide ouders of voogden automatisch geregistreerd als partners in zorg. “We zijn blij dat we onze patiënten terug meer kunnen laten omringen door hun dierbaren, in lijn met de algemene versoepeling van de Covid-19 maatregelen. Maar we raden bezoek wel nog steeds sterk af om de verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan”, zegt woordvoerder Stefaan Lammertyn.

Er zijn strikte voorwaarden tijdens het bezoek: breng je eigen mondneusmasker mee, ontsmet je handen, hou steeds voldoende afstand, blijf op de kamer tijdens het bezoek, doe het tussengordijn dicht als het bezoek in een tweepersoonskamer is, verlaat het ziekenhuis meteen na je bezoek en kom niet op bezoek wanneer je ziek bent.

Meer info over de versoepelde bezoekregeling: www.azgroeninge.be.