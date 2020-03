Ziekenhuis AZ Groeninge klaar voor coronapatiënten: “Kom niet in paniek naar de spoed” Peter Lanssens

02 maart 2020

12u03 60 Kortrijk AZ Groeninge op Hoog Kortrijk is klaar om eventuele coronapatiënten op te vangen. Voor alle duidelijkheid: er is in het ziekenhuis (nog) geen sprake van besmette personen. “Het heeft echt geen enkele zin om in paniek naar de spoeddienst te komen, voor wie Covid-19 denkt te hebben. Contacteer altijd eerst uw huisarts”, benadrukt hoofdverpleegkundige Karel Decaluwé.

Pas als de huisarts denkt dat er mogelijk sprake is van Covid-19, volgt er een doorverwijzing naar AZ Groeninge. En worden er meteen bloed- en speekselstalen naar het gespecialiseerd labo van viroloog Marc Van Ranst in Leuven gestuurd. “We hadden al twee verdachte gevallen, maar telkens met een negatief resultaat”, zegt Karel Decaluwé. “Er is, nu de krokusvakantie voorbij is, geen sprake van een massale toeloop. Ik benadruk ook dat de reguliere werking van de spoed niet in het gedrang komt. Zeker niet alles wijkt hier voor het coronavirus. Wie bijvoorbeeld een hartaanval heeft, wordt nog altijd even goed geholpen.”

Isolatiekamers in onderdruk

En wat als er wel een mogelijke coronapatiënt opduikt, na doorverwijzing door de huisarts? “Die persoon krijgt aan het onthaal van de spoeddienst meteen een FFP2-masker op”, vertelt Karel Decaluwé. “Dat is een masker dat heel fijne (virus)deeltjes tegenhoudt. De persoon wordt met het masker aan terug naar de garage geleid, om te vermijden dat er contact is met de andere aanwezigen op onze spoeddienst. De persoon wordt vervolgens door een verzorgend personeelslid via een aparte toegang naar een isolatiekamer in onderdruk gebracht, zodat het virus zich niet kan verspreiden. Verzorgenden die in contact komen met de persoon, dragen naast een schort en handschoenen ook een FFP2-masker en een spatbril. Zo’n plastic bril voorkomt dat als een patiënt hoest, er virusdeeltjes in het oogslijmvlies terechtkomen. We hebben drie isolatiekamers in de spoeddienst.”

Noodhospitaal

“Als er nog meer verdachte gevallen opduiken, kunnen we binnen de tien minuten een volledig zone afbakenen en operationeel maken. Zeg maar een soort mini spoed binnen de gewone spoeddienst. Maar dat is nog nooit nodig geweest. En als het heel ernstig wordt, is er zelfs een mogelijkheid om binnen het uur met hulp van het Rode Kruis de MUG-garage om te bouwen tot een noodhospitaal. Die dan via een tentengang verbonden wordt naar de afgebakende zone met de isolatiekamers. Dat is geen theorie. We hebben daar allemaal al op geoefend. Indien nodig, kunnen we trouwens met speciaal ziekenvervoer ook doorverwijzen naar de aparte containerafdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. We zijn met andere woorden perfect voorbereid.”

Geen operatiemaskers meegrissen

Tot slot nog dit: het heeft geen zin om aan het onthaal van de spoeddienst gewone operatiemaskers mee te grissen. Want dat gebeurde al een paar keer. “Die operatiemaskers zijn geen speciale FFP2-maskers. Het heeft dus geen nut om die gewone maskers te dragen, als bescherming. Laat ze alstublieft liggen.”