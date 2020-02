Zevenjarige jongen laat chocolade met verkeersbord zone 30 maken: “Mijn zoon wil dat iedereen zich aan de opgelegde snelheid houdt.” Christophe Maertens en Peter Lanssens

09 februari 2020

16u39 0 Kortrijk De 7-jarige Milow Verhaeghe uit de Gladiatorenstraat in Marke is een fan van de zone 30 in zijn buurt. Hij vroeg een chocolatier om chocolaatjes te maken met daarop het verkeersbord dat zo’n zone aanduidt. “Hij wil er iedereen op attent maken dat sneller dan 30 rijden hier uit den boze is.”

In november vorig jaar liet het stadsbestuur weten dat de zone 30 in Kortrijk met 54 straten uitbreidde. Het ging om woongebieden, voornamelijk in Marke en Heule. Volgens het stadsbestuur verhoogt de uitbreiding van de zone 30 de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de buurten.

“Er is in een zone 30 minder kans op een ongeval”, zei schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) toen. “En indien er toch een ongeval plaatsvindt, zijn er minder (zware) letsels. Zo daalt de kans op overlijden na een aanrijding met 45 procent wanneer een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur toegestaan wordt, in vergelijking met wanneer er 50 kilometer per uur mag gereden worden. Ook voor de bewoners is de maatregel van belang. In een zone 30 is er minder lawaai van gemotoriseerde voertuigen en krijg je een kalmere omgeving. In het huidige mobiliteitsplan staat dat alle verblijfsgebieden het zone 30-statuut dienen te krijgen. Met deze beslissing geven we daar nu gevolg aan”, aldus Weydts.

“30 is 30"

Een van de straten waar de maximum snelheid naar beneden ging is de Gladiatorenstraat in Marke. “Maar er wordt hier vaak nog te snel gereden”, zegt bewoonster Sabrina Verdonck. “De eerste dag dat de maatregel van toepassing was, was er iemand die zich ergerde omdat ik zo traag reed. 30 is 30. Toch zijn er nog heel regelmatig automobilisten die veel te vlug voorbijrazen. De politie zou hier een flitstoestel moeten plaatsen, er zouden tal van boetes moeten worden uitgedeeld. Wie zich wel mooi aan de snelheidsbeperking houdt, zijn de buschauffeurs. Mijn zoontje Milow wil in ieder geval dat iedereen slechts 30 kilometer per uur rijdt. Om zijn wens kenbaar te maken liet hij bij chocolatier Nicolas (van Beugnies Les Chocolats, nvdr.) verkeersbordjes in chocolade maken. Ondertussen at hij er wel al enkele op”, aldus zijn mama.