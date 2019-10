Zeven procent rijdt te snel tijdens flitsmarathon VHS

09 oktober 2019

14u09 0 Kortrijk Op vijftien verschillende locaties in Kortrijk, Kuurne en Lendelede heeft de politie van de zone Vlas snelheidscontroles uitgevoerd in het kader van de nationale flitsmarathon. Dik 7 procent van de gecontroleerde bestuurders reed te snel.

De actie vond plaats tussen dinsdagmorgen 6 uur en woensdagmorgen 6 uur. In totaal passeerden net geen 7.000 bestuurders langs de flitswagen. 515 automobilisten, 7,4 procent om precies te zijn, zullen een proces-verbaal ontvangen omdat ze te snel reden. De flitsmarathon was nochtans aangekondigd. “In onze politiezone Vlas worden dagelijks snelheidscontroles gehouden, ook ‘s nachts en tijdens het weekend”, zegt woordvoerder Thomas De Tavernier. “We zullen dat ook in de toekomst blijven doen.”