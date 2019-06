Zeven maanden met uitstel voor dealen appartement Alexander Haezebrouck

05 juni 2019

13u26 0

Een 25-jarige jongeman uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden met uitstel onder voorwaarden omdat hij gedurende een lange periode cannabis dealde vanuit zijn appartement in de Sint-Rochuslaan in Kortrijk. Omdat buurtbewoners klaagden bij de politie over overlast dat kwam vanuit het appartement van Hadayat S., ging de politie op 14 februari dit jaar het appartement observeren. Tot twee keer toe zagen ze hoe een persoon het appartement snel binnen en weer buiten gaat. Telkens blijken ze na een controle in het bezit van cannabis. Bij een huiszoeking bij de jongeman vond de politie vijf zakjes cannabis, hasj, 140 euro en nog vier vrienden die allen vrolijk wiet zaten te smoren. Ook tijdens eerdere huiszoekingen en controles vond de politie telkens drugs en enkele honderden euro’s cash geld bij de jongeman die van een leefloon leeft. Naast de celstraf is hij ook veroordeeld tot en geldboete van 8.000 euro waarvan 500 euro effectief.