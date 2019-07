Zeven maanden cel voor brandstichting in afvalcontainer Carrefour LSI

12 juli 2019

14u49

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 47-jarige man zonder vast adres is door de correctionele rechtbank van Kortrijk tot een effectieve celstraf van zeven maanden veroordeeld voor brandstichting. Hij daagde niet op voor zijn proces.

Op 13 augustus 2018 vatte op de parking van warenhuis Carrefour in Kortrijk een afvalcontainer vuur. De schade bleef beperkt en het vuur doofde vanzelf. Op camerabeelden was te zien dat Hassan R. verantwoordelijk was voor de brand.