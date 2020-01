Zeven maanden cel en schadevergoeding na neusbreuk en hersenschudding voor uitbater Nuba-R LSI

Een 29-jarige jongeman uit Kuurne is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van zeven maanden en een boete van 800 euro omdat hij op 25 november 2018 de uitbater van de gekende Kortrijkse zomerbar Nuba-R Gilles V. een neusbreuk en hersenschudding sloeg.

Op 25 november 2018 waren zowel Niels S. als Gilles V. in ’t straatje, de gekende uitgaansbuurt rond de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk, aanwezig. In een café kwam het tot een discussie die daarna ook op straat verder ging. Gilles V. had flink gedronken, probeerde uit te halen maar zijn slag miste doel. Hij gaf S. wel een duw op de borst. Niels S. reageerde door na een eerste schermutseling op de grond een slag op het gezicht te geven. Gilles V. raakte bewusteloos en viel op de grond. Hij hield er een kaakbreuk en hersenschudding aan over. Voorlopig moet Niels S. een schadevergoeding van zo’n 1.400 euro betalen. Voor de eerste duw kwam Gilles V. er zonder straf vanaf. Hij moet ook wel zo’n 400 euro schadevergoeding betalen.