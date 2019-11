Zet vlam-tattoo van Warmste Week voor Steunpunt Kinderepilepsie: “Om vriend te steunen, die dochter verloor na aanval” Peter Lanssens

07 november 2019

08u00 0 Kortrijk Louis Gürke van Louis’ Tattoo Boutique houdt een opmerkelijke actie. Je kan er voor 80 euro het vlammetje van De Warmste Week op Studio Brussel laten plaatsen. De opbrengst gaat integraal naar de vzw Steunpunt Kinderepilepsie. “Ik steun zo ook mijn goede vriend Tim D’heedene uit Lichtervelde, die zijn dochtertje Nyah aan kinderepilepsie verloor”, vertelt Louis Gürke.

Een vlam-tattoo van De Warmste Week laten zetten en zo het goeie doel steunen. Franky Samyn (53) uit de Morinnestraat in Kortrijk twijfelde geen moment. Hij was woensdagavond de eerste om zo’n tattoo te laten zetten, bij Louis’ Tattoo Boutique in de Steenpoort in het winkelwandelgebied. De vlam, het oude logo van De Warmste Week, staat nu op zijn rechter onderarm. Franky was woensdag jarig. “Ik wilde op mijn verjaardag iets voor het goede doel doen. Toen ik het initiatief van Louis Gürke op Facebook opmerkte, besloot ik om er voor te gaan. Dat het het oude vlammetje van De Warmste Week is, is niet erg. Het is een mooi vlammetje. En op een oude mens mag een oude vlam staan. Ideaal ook met de winter voor de deur. Want nu zal ik het altijd warm hebben (lacht).”

Hartstilstand

Alle opbrengsten van de vlam-tattoos gaan naar de vzw Steunpunt Kinderepilepsie. Louis Gürke kiest dat goeie doel niet zomaar. Hij steunt zo ook zijn goede vriend Tim D’heedene (30). Tim verloor op 12 februari 2018 zijn 4-jarig dochtertje Nyah aan kinderepilepsie. Ze stierf in bed, aan een SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy). Een heel felle aanval, waardoor ze een hartstilstand kreeg. Epilepsiepatiënten hebben 1 kans op 10.000 dat ze zo’n aanval krijgen. “Ik heb Tim meermaals getatoeëerd, in het bijzijn van Nyah”, vertelt Louis. “Ik zie haar hier nog altijd op onze tattoostoel zitten. Nu De Warmste Week van Studio Brussel naar Kortrijk komt, is het logisch dat ik een actie organiseer. Ik steek Tim zo ook een hart onder de riem. Er zijn al heel wat mensen die zich aanmeldden om de komende dagen en weken een vlam-tattoo te laten zetten. Hoe meer, hoe liever natuurlijk. Wie interesse heeft, contacteert onze tattoozaak. Spring binnen of tel. 056/90.57.60. De tattoo-actie loopt tot De Warmste Week eind december effectief in Kortrijk is.”

Benefietacties

Bij Studio Brussel zullen ze Tim D’heedene zeker herinneren. De man wandelde vorig jaar met de favoriete knuffel van zijn dochter van Lichtervelde naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Hij deed er zijn verhaal en overhandigde er een cheque van 24.212,50 euro voor Steunpunt Kinderepilepsie. Tim hield vorig jaar vijf benefietacties zoals een metalfestival in Roeselare en een optreden van Willem Vermandere in de kerk van Lichtervelde. Het Steunpunt Kinderepilepsie sensibiliseert, informeert en begeleidt ouders van kinderen met epilepsie. Zo bestaat er bijvoorbeeld een systeem dat aanvallen detecteert terwijl de kinderen in bed leggen. Als Tim dat systeem had gehad in plaats van een klassieke babyfoon, was het met Nyah misschien anders afgelopen.