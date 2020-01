Zestiger in de cel op verdenking van mensenhandel: jonge vrouwen prostitueerden zich volgens het gerecht in zijn kamers Mathias Mariën

14 januari 2020

18u21 0 Kortrijk Een zestiger uit Deinze zit in de cel op verdenking van mensenhandel. De man verhuurde zo’n tien kamers aan jonge vrouwen die er zich prostitueerden. Volgens het gerecht was de verdachte daarvan op de hoogte. Zelf ontkent hij.

Het onderzoek naar de 65-jarige man ging van start toen een jonge vrouw naar de politie stapte. Ze voelde zich naar eigen zeggen onder druk gezet door de verdachte. Onderzoek bracht aan het licht dat de man vijf kamers verhuurde in Kortrijk en nog eens vijf in Zulte. Hij deed dat voornamelijk aan jonge prostituees die er hun klanten ontvingen. De man huurde de panden zelf en verhuurde ze dan onder aan de vrouwen. “Wat ze daar deden, wist ik evenwel niet”, zegt de beklaagde. Toen de politie binnenviel in de panden, troffen ze er evenwel verschillende meisjes aan. Eén daarvan had geen papieren. In totaal werden al twaalf meisjes in de zaak verhoord. De zestiger blijft een maand langer in de cel.