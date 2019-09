Zestiger al voor de vierde keer betrapt op brandstichting: 40 maanden cel LSI

24 september 2019

12u23

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 69-jarige man uit Wevelgem is dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 40 maanden voor brandstichting en opzettelijke beschadigingen. Voor André Verhaeghe was het de vierde veroordeling voor brandstichting.

Op 22 juni 2019 kreeg André Verhaeghe het aan de stok met zijn ex en haar broer. Het kwam tot een handgemeen in het Astridpark in Kortrijk. ’s Avonds rond 22.30 uur hoorden zijn ex, haar broer en zijn partner aan de woning van de vrouw in de Watermolenstraat gerommel en geblaf van een hond. De bewoners verwittigden de politie. Bij het aanrijden merkte de politiepatrouille de man uit Wevelgem en zijn hond in de buurt op. Aan de woning bleek de sierlijst van de deur vuur te hebben gevat. Ook aan de deur van de broer in de Vlasbloemstraat waren schroeivlekken aan de deurlijst vast te stellen.

Krachtige aansteker

In de buurt van de Menenpoort in Kortrijk kon de politie André Verhaeghe oppakken. Hij bleek een krachtige aansteker op zak te hebben die nog warm aanvoelde. Hij bekende de brandstichting bij zijn ex maar niet de schroeivlekken bij zijn ex-schoonbroer…tot hij voor de rechter plots toch bekende dat hij met een sigaret de schroeivlekken had aangebracht. Sinds zijn arrestatie verbleef hij opnieuw in voorhechtenis. In oktober 2018 liep hij nog drie jaar cel, waarvan de voorhechtenis van vijf maanden effectief, op omdat hij op 10 mei 2018 bij dezelfde ex frituurolie op een vuilniszak voor de woning had gegoten en in brand had gestoken. Hij moest zich laten begeleiden voor zijn alcoholprobleem en bij zijn slachtoffer vandaan blijven. Voorwaarden die hij met de nieuwe brandstichting onder invloed van alcohol flagrant schond. Hij liep vroeger al twee veroordelingen op voor brandstichting in Wervik en Poperinge. Ook toen lag een afgesprongen relatie aan de basis.