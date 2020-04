Zesde coronadode in cohortafdeling van woonzorgcentrum Sint-Jozef, andere woonzorgcentra Zorg Kortrijk coronavrij LSI

21 april 2020

17u20

Bron: LSI 4 Kortrijk In de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk zijn ondertussen 6 bewoners overleden door het coronavirus. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed een 85-jarige bewoonster aan de gevolgen van Covid-19 op de cohorte-afdeling van Sint-Jozef. 21 andere bewoners testten positief en 10 personeelsleden zijn afwezig omwille van een bevestigde besmetting. Op Sint-Jozef na zijn de vier andere woonzorgcentra voorlopig coronavrij.

In de woonzorgcentra De Weister in Aalbeke, De Zon in Bellegem, Biezenheem in Bissegem, Ter Melle in Heule en Sint-Jozef in Kortrijk verblijven op dinsdag 21 april 458 bewoners. Sinds vrijdag viel één extra overlijden te betreuren. Het aantal besmette bewoners steeg van 15 naar 21. Vier van hen zijn bewoners die door ziekenhuis AZ Groeninge zijn doorverwezen omdat ze voldoende zijn hersteld maar nog niet of niet meer naar huis kunnen.

Nadat alle bewoners van De Weister negatief testten, is nu ook het voltallige personeel negatief bevonden. De testcampagne gaat deze week nog verder.