Zes Zuid-West-Vlaamse jeugdinitiatieven verenigen krachten in ‘Kolle’: “Jongeren meer kansen geven om talenten te ontdekken” Peter Lanssens

05 oktober 2020

08u18 4 Kortrijk Zes jeugdinitiatieven slaan met ‘Kolle’, dialectwoord voor lijm, de handen in elkaar. “Om ondernemende jongeren uit de regio te ondersteunen”, klinkt het. Deelnemers zijn creatief nest Bolwerk-Jongbloed, hiphopacademie De Stroate en jongerenradio Quindo in Kortrijk, jeugdhuizen Jakkedoe in Desselgem en Krak in Avelgem en jeugdclub Ten Goudberge in Wevelgem.

De jeugdinitiatieven vormen met Kolle een mooie mix van vaste waarden en nieuwere meer experimentele vormen. “We stellen allemaal jongeren en hun toekomst centraal. Samen staan we sterker”, zegt Siebrand Craeynest van De Stroate. Hoe zien ze de samenwerking concreet? “Dat gaat van het delen van infrastructuur en materiaal tot het inhoudelijk ondersteunen van elkaars werkingen en het uitwisselen van ervaringen en aanbod”, vertelt Dean Kenes van jeugdclub Ten Goudberge. “Zo komt Quindo een traject ‘live-verslaggeving’ geven in het kader van ons beeldatelier en helpt De Stroate met een hiphopevent. Met die skills kunnen Avelgemse jongeren dan hun eigen producties en verhalen in beeld brengen”, verduidelijkt Joachim Wannyn van jeugdhuis Krak. Tuur Byttebier van jeugdhuis Jakkedoe vult verder aan: “Onze jongeren krijgen zo toegang tot een diverser aanbod, zo zijn er meer opties om hun talenten te ontdekken en leren ze ook eens ander volk kennen.”

Het samenwerkingsverband Kolle verbindt en versterkt jongeren en organisaties. “Op termijn zal Kolle de stem van jongeren uit de regio vertegenwoordigen. De organisaties kunnen vanuit hun praktijk signalen capteren en die vertalen naar het beleidsniveau”, vertelt Ruben Benoit van Bolwerk. Alles samen moet de samenwerking de maatschappelijke impact van de initiatiefnemers en hun jongeren vergroten.

Een gepland feest voor de kick-off werd geannuleerd, maar Kolle pakt als start online wel met ‘Vliegende starters’ uit. Dat kortfilmproject toont verschillende portretten van jongeren die vertellen over hun passies en dromen en de rol van de betrokken initiatieven daarin. Vanaf woensdag 7 oktober zijn de kortfilms te vinden op www.kolle.be en via de sociale mediakanalen van de organisaties. Het project werd uitgewerkt door Jelle Lapere van KREW Collective, actief binnen een van de partners.