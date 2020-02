Zes populieren aan Markebeek worden tot op 5 meter hoogte beknot: “Ze blijven leven” Peter Lanssens

26 februari 2020

18u09 0 Kortrijk Nadat drie populieren langs het Markebekepad de stormen van de voorbije weken niet overleefden, werd met Dirk Berteyn een boomconsulent aangesteld om de overige populieren nabij de Druartstraat te inspecteren. De stad Kortrijk beslist nu om zes populieren te beknotten tot op 5 meter hoogte.

Op vrijdag 21 februari vonden trekproeven plaats, om de stabiliteit van de bomen in kaart te brengen. Daaruit blijkt, zoals eerder al gemeld, dat vier populieren breukgevoelig zijn. Nieuw is dat twee andere populieren door de tonderzwam aangetast zijn. De tonderzwam is een paddenstoel die op verzwakte levende bomen groeit. De zes populieren vereisen nu een preventieve aanpak. “We gaan de zes bomen ecologisch laten vellen”, zegt schepen van Groenonderhoud Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Dat betekent dat ze beknot worden tot op een hoogte van 5 meter. De (wind)belasting op de stam neemt zo genoeg af, om de veiligheid te verzekeren. De bomen blijven leven en de landschapswaarde van de bomenrij blijft intact. Als de weergoden het toelaten, starten medewerkers van onze groendienst op vrijdag 28 februari met dit huzarenwerk.”