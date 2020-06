Zes maanden met uitstel voor man (48) die veiligheidsagent Aldi met wielsleutel bedreigde Alexander Haezebrouck

22 juni 2020

17u19 0 Kortrijk Een 48-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel omdat hij tijdens de lockdown een veiligheidsagent van grootwarenhuis Aldi in Kortrijk bedreigde met een wielsleutel.

De 48-jarige man kreeg het aan de stok met de veiligheidsagent van grootwarenhuis Aldi, omdat hij geen winkelkar wilde nemen. Dat is in alle grootwarenhuizen verplicht sinds de invoering van de coronamaatregelen. De discussie liep volledig uit de hand. De man liep op een bepaald moment naar zijn auto en nam er een wielsleutel uit. Daarna stapte hij op de veiligheidsagent af en dreigde ermee hem te slaan. Het kwam tot een gevecht waarbij de beklaagde uiteindelijk in bedwang kon worden gehouden tot de politie er was. Een andere veiligheidsagent die toevallig ook in de Aldi was om te winkelen sprong zijn collega te hulp. Een deel van het gevecht werd door omstanders gefilmd. De veiligheidsagent was zeven dagen arbeidsongeschikt. Volgens de beklaagde werd hij zelf hard aangepakt door de veiligheidsagenten. “Hij behoort tot de risicogroep als MS-patiënt en hield zich strikt aan de regels”, pleitte zijn advocaat. “Hij wilde enkel houtskool kopen en dacht dus dat hij geen winkelkar nodig had. De week ervoor was een mandje ook nog goed.” De man werd vrijgesproken voor de opzettelijke slagen en verwondingen maar wel veroordeeld voor de bedreigingen met een wapen en het niet naleven van de coronamaatregelen. De celstraf is met uitstel, maar hij moet wel een tijdlang strenge voorwaarden naleven.