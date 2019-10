Zes maanden cel voor fietsendief AHK

14 oktober 2019

Een fietsendief is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van zes maanden voor het stelen van een dure fiets in het station van Kortrijk. Het was een opmerkzame politiepatrouille die de man opmerkte met een dure mountainbike. Toen ze hem stopten en controleerden ging de dief meteen over tot bekentenissen. Hij had de fiets tussen 2 en 8 januari gestolen aan het station van Kortrijk. De man pleegde meerdere fietsdiefstallen in Kortrijk. Naast de gevangenisstraf moet hij ook een boete van 600 euro betalen.