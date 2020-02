Zes maanden cel en boete voor diefstal auto met draaiende motor LSI

03 februari 2020

13u34

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 39-jarige man uit Gent is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes maanden en een boete van 400 euro voor de diefstal van een auto in Kortrijk.

Op 16 november 2019 ging Youssef F. in Kortrijk met de wagen van een vrouw aan de haal. Het slachtoffer had haar motor opgestart om de ruiten te laten ontdooien en te laten warmdraaien. Daarna ging ze terug haar woning binnen. Toen ze even later opnieuw buiten kwam, merkte ze dat haar auto was verdwenen. Lang moest de vrouw haar voertuig niet missen want enige tijd later veroorzaakte Youssef F. met de wagen een ongeval in zijn woonplaats in Gent. Daardoor kon het voertuig snel teruggevonden worden. Youssef F. bleek onder invloed van drugs.